AFP
بعد إيقافه في دوري الأبطال .. ريال مدريد يفقد رودريجو بسبب الإصابة
رودريجو يتعرض لإصابة
أكد ريال أن رودريجو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، ويواجه الآن فترة غياب عن الملاعب. ومن المقرر أن يغيب الجناح لنحو 10 أيام، وكان عادة سيتمكن من العودة لمواجهة بنفيكا في لشبونة، حيث يستعد الطرفان لتجديد المواجهة بعدما فاز الفريق البرتغالي عليهما 4-2 ليتأهل إلى الملحق بعد مرحلة الدوري. وسيغيب رودريجو لاحقاً عن مباراتي فالنسيا وريال سوسيداد، لكنه قد يعود أمام أوساسونا في 21 فبراير.
ووفقاً لـ"ماركا"، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على رودريجو عقوبة إيقاف مباراتين، ما يعني غيابه عن مباراتي ذهاب وإياب الدور الفاصل الإقصائي من دوري أبطال أوروبا. وذكر الجهاز الحاكم الأوروبي أن استخدام “ألفاظ مهينة ومسيئة” وُجهت إلى حكام المباراة كان سبب تشديد العقوبة.
وكتب رودريجو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي: “بالأمس انجرفت في تلك اللحظة أثناء الاعتراض على إضاعة الوقت. هذا ليس أسلوبي في التصرف”. لم يسبق أن طُردت وأنا ألعب مع ريال مدريد، وأنا مدرك للعواقب. أعتذر للجماهير، وللنادي، ولزملائي في الفريق، وللمدرب. سنواصل متحدين ونقاتل من أجل هذا الشعار ومن أجل هذه البطولة دوري أبطال أوروبا!”
- getty
أزمة إصابات ريال
يواجه ريال الآن أزمة عندما يتعلق الأمر بتوفر النجوم الأساسيين. راؤول أسينسيو، المدافع الشاب، موقوف أيضًا بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراة بنفيكا، كما سيفتقدون أيضًا نجم إنجلترا جود بيلينجهام. لاعب وسط بوروسيا دورتموند السابق تعرض لتمزق في أوتار الركبة، لكن من المتوقع أن يعود كل من ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديجر وفيرلان ميندي إلى قائمة الفريق خلال الأسبوعين المقبلين.
كما سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال المقبلة بسبب إيقافه هو الآخر.
صعوبات أربيلوا
يتولى أربيلوا المسؤولية في ريال منذ 12 يناير، وقد خسر النادي لاحقًا أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية في كأس ملك إسبانيا وأمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. كما فازوا على ليفانتي وفياريال ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، وكذلك على موناكو في مسابقة أوروبا للأندية النخبة.
وفي حديثه بعد الهزيمة أمام بنفيكا، قال: "لا أندم على أي رسالة أوصلتها لأنها تعكس ما أؤمن به. إذا كان استنتاجك أن مباراة اليوم كانت بهذه الصورة لأن لاعبي الخط الأمامي لم يركضوا بما يكفي، فأنا أختلف معك تمامًا."
وأضاف: "من الواضح أننا اليوم كنا بعيدين جدًا عن المكان الذي أردنا أن نكون فيه، بعيدين عن صعوبة المباراة، وعن متطلبات الخصم، وعن الأجواء، وعن ما كانوا يلعبون من أجله، وما كنا نلعب من أجله. أعتقد أننا لم نتمكن من الارتقاء إلى المستوى الذي كنا نحتاجه طوال الدقائق التسعين."
وأكمل: "قبل أن نأتي إلى هنا، كنا نعرف أن أمامنا الكثير من العمل، والكثير مما ينبغي تحسينه، ونحن ندرك تمامًا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. للفوز بهذا النوع من المباريات، عليك أن تفعل أشياء كثيرة على نحو صحيح، وليس شيئًا واحدًا فقط، وعليك أن تفعلها طوال الدقائق التسعين كاملة."
- Getty Images Sport
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا يوم السبت في إطار سعيه لتجاوز برشلونة في صدارة الدوري الإسباني. تُقام مباراة الذهاب ضد بنفيكا في 17 فبراير في البرتغال، بينما تُقام مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو في 25 فبراير. وقام بنفيكا بعودة مذهلة ليتغلب على لوس بلانكوس ويحجز تذكرته إلى المواجهة المقبلة، بفضل رأسية حارس المرمى أناتولي تروبين في اللحظات الأخيرة.
إعلان