بعد إصابته أمام السنغال .. أنشيلوتي يقدم اعتذارًا لآرسنال بشأن جابرييل!

كما تلقى أرسنال أخبارًا مخيبة للآمال في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلن مدرب منتخب النرويج أن قائد الفريق أوديجارد لا يزال بعيدًا عن التعافي. ولم يتمكن لاعب الوسط من المشاركة منذ إصابته بتمزق في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال الفوز 2-0 على وست هام في الدوري يوم 4 أكتوبر.

وقال سولباكن للصحفيين عندما سئل عن إصابة أوديجارد: "حالته مستقرة. إنها تسير في اتجاه مستقر لكنه لا يزال بعيدًا. سيسافر إلى أوسلو بعد إعادة تأهيله يوم الخميس. ثم سيواصل إعادة تأهيله معنا وسيكون معنا من بعد ظهر يوم الخميس. لا أعرف متى ستغادر الرحلة. لكنه سيكون معنا حتى ميلان".

على الرغم من إصابته، اختار أوديجارد الانضمام إلى المنتخب النرويجي الذي يقف على أعتاب التأهل إلى كأس العالم 2026. تأهلت الفرق المتصدرة للمجموعة الأولى إلى البطولة التي ستقام الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث من المستبعد أن تعوض إيطاليا، التي تحتل المركز الثاني، فارق 17 هدفًا عن رجال سولباكن عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد.

ينتظر أرسنال أخبارًا عن خطورة إصابات جابرييل وكالافيوري قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل. يستضيف فريق أرتاتا غريمه توتنهام في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات.