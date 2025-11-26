في ليلة صادمة، تعرض برشلونة لانتكاسة كبرى بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي، وهي نتيجة وصفت بـ"الإذلال الكروي" للمدرب هانز فليك.

هذه الهزيمة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال لم تُعقد حسابات التأهل فحسب، بل حطمت رقمًا مميزًا للمدرب الألماني؛ إذ تُعد هذه المباراة الأولى في تاريخه بالمسابقة التي يفشل فيها فريقه في زيارة الشباك، كاسرًا سجله التهديفي المستمر منذ حقبته مع بايرن ميونخ.

بعد موسم سابق وصل فيه لنصف النهائي، وجد فليك نفسه عاجزًا أمام طوفان "البلوز"، حيث تناوب جول كوندي (بالخطأ في مرماه)، والبرازيلي إستيفاو ويليان، والإنجليزي ليام ديلاب على دك حصون البلوجرانا.

هذه الخسارة الثقيلة تضع فليك تحت ضغط كبير، حيث تحول الفريق في هذه الليلة من منافس شرس إلى فريق يتلقى هزيمة قاسية دون أي رد فعل هجومي يذكر.