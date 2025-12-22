بعد السجن والوعظ في الكنيسة.. داني ألفيش يعود للملاعب بعقد جديد!

كشفت شبكة "ESPN Brasil" أن داني ألفيش، البالغ من العمر 42 عاماً، بات على بعد خطوات بسيطة من أن يصبح المساهم الأكبر في نادي "سبورتينج كلوب دي ساو جواو دي فير" المنافس في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، ضمن "عملية خاطفة" تهدف لإعادته للمستطيل الأخضر.

يخطط الظهير الأيمن التاريخي لتوقيع عقد يمتد لستة أشهر (من يناير إلى يونيو) ليلعب النصف الثاني من الموسم، رغبة منه في ختام مشواره الكروي لاعباً نشطاً.

تأتي هذه الخطوة بعد غياب طويل بدأ في يناير 2023 إثر اتهامه واعتقاله في قضية اعتداء جنسي بإسبانيا، وهي القضية التي أبقته في السجن لمدة 14 شهراً قبل أن تبرئه محكمة العدل في كتالونيا في مارس الماضي، رغم أن النيابة العامة قد رفعت استئنافاً أمام المحكمة العليا، مما يجعل عودته محاطة بجدل قانوني وإعلامي مستمر.