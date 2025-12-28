ليست منشطات كما زعم طبيب ريال مدريد "السابق".. أخصائي يكشف "سر" ضمادات يامال ورافينيا!

خلال الموسم الماضي، كانت اليد المضمّدة لبعض لاعبي نادي برشلونة مثيرة للجدل إلى حد كبير. لدرجة أن بعض الجهات في إسبانيا زعمت أن ذلك يرجع إلى حقيقة أنه ربما يستخدم مواد تساعده في الأداء الرياضي.

وفي شهر مايو، أثار نيكو ميهيتش، الطبيب السابق في الطاقم الطبي لريال مدريد، جدلاً واسعاً بتصريحاته التي شكك فيها في الدوافع الحقيقية وراء ارتداء نجوم برشلونة للضمادات على معاصمهم.

وقد امتزجت تصريحاته بالسخرية والتلميحات الخطيرة، حيث بدأ باقتراحات ساخرة حول ممارستهم لـ"كرة الطاولة" أو معاناتهم من "التهاب الأوتار"، قبل أن يربط الأمر بتهكم بقضية "نيجريرا".

إلا أن الجزء الأخطر في حديثه كان تلميحه الطبي المبطن حين قال إن "الوصول إلى الأوردة أسهل في اليدين والمعصمين"، وهو ما فسرته وسائل الإعلام (مثل ريليفو) على أنه اتهام غير مباشر للاعبين باستخدام المنشطات، مما استدعى رداً من لامين يامال يوضح فيه إصابته الحقيقية، حين صرّح بأنه "يعلب رغم الألم".