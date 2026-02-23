Getty/GOAL
بطل ليفربول المفضل يرشح كريستيان بوليسيتش كبديل محتمل لمحمد صلاح ويدعم نجم المنتخب الأمريكي ليثبت أن فترة لعبه مع تشيلسي كانت "مجرد عثرة صغيرة"
انتقال صلاح: هل سيغادر النجم المصري ليفربول في عام 2026؟
النجم المصري صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027. ومع ذلك، فقد بدا محبطًا في بعض الأوقات هذا الموسم - حيث انفجر غضبًا في إحدى المرات - وشهد انخفاضًا في أدائه. لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 نوفمبر.
وقد طرحتفكرة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين أو الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث لا يزال بإمكان ليفربول الحصول على مبلغ من أي صفقة بيع، مع تزايد الشائعات حول الخلفاء المحتملين في مركز الجناح الأيمن للريدز.
هل يمكن لنجم المنتخب الأمريكي بوليسيتش أن يحل محل صلاح في أنفيلد؟
يقال إن اللاعب الدولي الأمريكي بوليسيتش موجود في قائمة المرشحين، حيث أنه يؤخر توقيع عقد جديد في سان سيرو، ويشعر هيسكي أن "كابتن أمريكا" قد يكون إضافةذكية لفريق أرني سلوت.
قال المهاجم السابق لليفربول لـOLBG: "أنا في الواقع معجب بكريستيان بوليسيتش. إنه لاعب مباشر للغاية. ربما لم يسجل العدد الذي كنت أتمنى أن يسجله في تشيلسي، لكنني أعتقد أنه كان يشكل مشكلة للدفاعات.
من الواضح أنه بعد أدائه الجيد في كأس العالم، وهو يلعب على أرضه وتحت ضغط كبير، فهو بالتأكيد شخص يمكنه أن يقدم شيئًا مختلفًا عن محمد صلاح أو حتى كودي جاكبو في الوقت الحالي.
"غادر مو تشيلسي للذهاب إلى إيطاليا وانظروا ماذا فعل لليفربول. أعتقد أنه سيكون من الرائع رؤية شخص مثل بوليسيتش يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس الطريقة، لأنني أعتقد أنه سيحب أن يثبت أن الفترة التي قضاها في تشيلسي كانت مجرد عثرة صغيرة. كان مجرد شاب صغير عندما جاء إلى هنا".
هيسكي يضيف كفاراتشيليا وبوين إلى قائمة الأهداف المحتملة
تمت إضافة عدة أسماء أخرى إلى قائمة المهاجمين المحتملين لليفربول، حيث يُقال إن النادي لا يزال مهتمًا بمهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون، وهو نجم إيفرتون السابق الذي نشأ كأحد مشجعي الريدز.
وقد ذكر هيسكي اسمين آخرين من اللاعبين ذوي الأداء المتميز الذين يمكن أخذهم في الاعتبار، أحدهما يتمتع بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام، والآخر فائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.
وأضاف نجم إنجلترا السابق هيسكي: "نحن نتحدث عن استبدال محمد صلاح وأعتقد أنه كجماهير عليكم أن تنظروا إلى شيء مختلف لأنكم لا تستطيعون استبدال محمد صلاح.
أتذكر أنني تحدثت في أحد المواسم مع شخص قال إن مو صلاح قد مر بموسم سيئ. كان قد سجل 25 هدفًا. كم كنت أتمنى أن أمر بموسم سيئ كهذا! نحن نتحدث عن شخص سجل أكثر من 20 هدفًا، وقرابة 30 هدفًا في الموسم الواحد على مدار 10 سنوات.
أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى شيء مختلف، وقد لا يناسب المدرب أن يكون لديه شخص مثل محمد صلاح. قد يرغب في تغيير التشكيلة. أعلم أنه كان يتحدث عن تشكيلة 4-4-2 مع خط وسط على شكل ماسة وبدون جناحين مرتفعين وعريضين، وهذا يتطلب شيئًا مختلفًا.
"لا أعتقد أنه يمكنك استبدال محمد صلاح، لكنني أحب اللاعب من باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتشيليا. سيكون هو خياري المفضل.
"هل سيكون جارود بوين أقل شأنًا من محمد صلاح؟ أعتقد أن معظم اللاعبين أقل شأنًا من صلاح، لكن بصراحة بوين لاعب من نوع مختلف، وربما سيساعد التشكيل لأنه سيعمل بجدية أكبر من محمد.
"أنا لا أقول إن محمد لا يعمل بجد، لكن بوين لديه معدل عمل وأخلاقيات عمل مختلفة لأنه قادم من وست هام وقبل ذلك من الدوريات الدنيا. الأمر مختلف تمامًا. أندرو روبرتسون كان بلا شك أحد أفضل لاعبينا، وقد جاء من هال سيتي".
سجل صلاح: الأهداف والألقاب مع ليفربول
سجل صلاح 252 هدفًا لليفربول في 429 مباراة. حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وفاز بأربع جوائز الحذاء الذهبي. فاز مع الريدز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن سيتولى مهمة ملء الفراغ الذي سيخلفه سيكون أمامه مهمة صعبة.
