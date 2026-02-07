Goal.com
مباشر
Man Utd Tottenham ratings gfxGetty
Richard Martin و علي رفعت

بطاقة حمراء ورابونا مميزة.. تقييمات نجوم مانشستر يونايتد ضد توتنهام في عصر كاريك!

فشل مانشستر يونايتد في الفوز على توتنهام في آخر سبع مباريات، لكنه حقق فوزًا بنتيجة 2-0 ليحافظ على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحقق أربعة انتصارات متتالية تحت قيادة مايكل كاريك. ساعد في تحقيق الفوز طرد كريستيان روميرو في الشوط الأول، وعلى عكس مباراة إيفرتون قبل ثلاثة أشهر، استغل الفريق تفوقه العددي.

قبل انطلاق المباراة، قام الفريقين بتكريم لاعبي مانشستر يونايتد الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة ميونخ، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للكارثة.
كانت الشوط الأول متكافئًا، وكان مانشستر يونايتد متقدمًا بفضل محاولات ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديش وبريان مبيمو وكاسيميرو، قبل أن يحصلوا على هدية في شكل بطاقة حمراء لروميرو في الدقيقة 28.
تلقى الأرجنتيني بطاقته الحمراء الثانية في أقل من شهرين بسبب تدخله العنيف على كاسيميرو، الذي انتهى بوقوفه على كاحل البرازيلي.

كان إيفرتون قد فاز في أولد ترافورد في وقت سابق من الموسم بـ 10 لاعبين، لكن مانشستر يونايتد استغل الموقف هذه المرة وحقق التقدم بفضل ركلة ركنية ذكية.
ظهر كوبي ماينو من العدم لتلقي تمريرة قصيرة من فرنانديش ومررها إلى مبيمو، الذي أخطأ في تسديد الكرة لكنها سكنت الزاوية السفلية للشباك.

اقترب كاسيميرو من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وسجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الثاني، لكنهما ألغيا بسبب التسلل.
واصل الفريق السعي لتسجيل الهدف الثاني بدلاً من الاكتفاء بالتقدم، وحبس مشجعو مانشستر يونايتد أنفاسهم عندما سدد تشافي سيمونز كرة مرت بجوار الزاوية العليا.

أخيرًا، سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني المهم بفضل حركة جيدة بعد هجمة سريعة، حيث استقبل فرنانديش عرضية دالوت وسجل هدفه السادس في الموسم ليواصل كاريك بدايته المثالية.

تقيم لاعبي مانشستر يونايتد...

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    سيني لامينس (6/10):

    مر بلحظة عصيبة عندما ذهبت ركلته مباشرة إلى كونور جالاجر، لكنه كان واثقًا من نفسه في بقية المباراة، حيث تعامل جيدًا مع الكرات الهوائية وقام بإحباط محاولات جالاجر.

    ديوجو دالوت (8/10):

    قدم أداءً قوياً بشكل عام، ودافع بجدية وتواصل بشكل جيد مع الهجوم. قام بتدخل مهم على باب ماتار سار ومرر الكرة إلى كونيا الذي كاد يسجل هدفاً بعد انطلاقة قوية من نصف ملعبه. وتوج أداءه الرائع بتمريرة إلى فرنانديش الذي سجل هدف الفوز.

    هاري ماجواير (6/10):

    واجه بعض الصعوبات من تشافي سيمونز لكنه تجاوزها دون أضرار.

    ليساندرو مارتينيز (6/10):

    كانت تمريراته دقيقة كالمعتاد وقام بعدد من التدخلات الدفاعية الجيدة، باستثناء لحظة واحدة فقد فيها الكرة في نصف ملعبه.

    لوك شاو (6/10):

    قدم أداءً قويًا في الدفاع والهجوم، وتصرف بسرعة ليعرقل جالا=ر ويمنعه من الاستفادة من تمريرة لامينس الخاطئة.

    • إعلان
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    وسط الملعب

    كوبي ماينو (8/10):

    أداء ممتاز آخر من لاعب الوسط الذي لم يجد روبن أموريم طريقة لإدراجه في فريقه. لعب دوره في هدف التقدم، وضمنت تمريراته الدقيقة والهادئة بقاء يونايتد مسيطراً حتى عندما كان توتنهام يضغط عليه.

    كاسيميرو (7/10):

    واصل أداءه المميز الذي أظهره في مباراة فولهام. حتى لو لم يساهم بشكل مباشر في الأهداف، فإن حضوره القوي كان أساس الفوز.

    برونو فرنانديش (9/10):

    محرك مانشستر يونايتد كالعادة. لم يكن محظوظًا لعدم تسجيله أي هدف في الشوط الأول، لكنه كان العقل المدبر للهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني بنفسه، بعد أن كان في قلب جميع هجمات الفريق.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    هجوم

    أماد ديالو (7/10):

    أرهق توتنهام بركضاته المراوغة وعمل بجد في الدفاع.

    بريان مبيمو (8/10):

    شكل صعوبة كبيرة لتوتنهام طوال فترة ما بعد الظهر بفضل حركته وسجل الهدف الثالث في أربع مباريات تحت قيادة كاريك.

    ماتيوس كونيا (7/10):

    كان على بعد بوصات قليلة من تسجيل هدف رائع، وتعاون بشكل جيد مع فرنانديش ومبيمو.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    بنجامين شيشكو (6/10):

    أظهر حركة جيدة، لكن كان بإمكانه أن يؤدي بشكل أفضل في فرصة التسجيل بالرأس في النهاية.

    مايكل كاريك (7/10):

    حقق المدرب "المؤقت" أربعة انتصارات متتالية. يمكنه أن ينسب الفضل لنفسه في الهدف الأول لمانشستر يونايتد، الذي جاء مباشرة من ملعب التدريب. لم يكن الأداء سلسًا للغاية، ويرجع الفضل في الفوز إلى حد كبير إلى البطاقة الحمراء، ولكن على عكس أموريم، كان كاريك يعرف كيف يستغلها.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0