بطاقة حمراء ورابونا مميزة.. تقييمات نجوم مانشستر يونايتد ضد توتنهام في عصر كاريك!

قبل انطلاق المباراة، قام الفريقين بتكريم لاعبي مانشستر يونايتد الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة ميونخ، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للكارثة.

كانت الشوط الأول متكافئًا، وكان مانشستر يونايتد متقدمًا بفضل محاولات ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديش وبريان مبيمو وكاسيميرو، قبل أن يحصلوا على هدية في شكل بطاقة حمراء لروميرو في الدقيقة 28.

تلقى الأرجنتيني بطاقته الحمراء الثانية في أقل من شهرين بسبب تدخله العنيف على كاسيميرو، الذي انتهى بوقوفه على كاحل البرازيلي.

كان إيفرتون قد فاز في أولد ترافورد في وقت سابق من الموسم بـ 10 لاعبين، لكن مانشستر يونايتد استغل الموقف هذه المرة وحقق التقدم بفضل ركلة ركنية ذكية.

ظهر كوبي ماينو من العدم لتلقي تمريرة قصيرة من فرنانديش ومررها إلى مبيمو، الذي أخطأ في تسديد الكرة لكنها سكنت الزاوية السفلية للشباك.

اقترب كاسيميرو من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وسجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الثاني، لكنهما ألغيا بسبب التسلل.

واصل الفريق السعي لتسجيل الهدف الثاني بدلاً من الاكتفاء بالتقدم، وحبس مشجعو مانشستر يونايتد أنفاسهم عندما سدد تشافي سيمونز كرة مرت بجوار الزاوية العليا.

أخيرًا، سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني المهم بفضل حركة جيدة بعد هجمة سريعة، حيث استقبل فرنانديش عرضية دالوت وسجل هدفه السادس في الموسم ليواصل كاريك بدايته المثالية.

تقيم لاعبي مانشستر يونايتد...