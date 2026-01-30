بشرى لبرشلونة ورفض تام.. قرار صادم من المحكمة لريال مدريد في قضية نيجريرا!

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" رفضت القاضية أليخاندرا جيل بشكل قاطع الطلب الذي تقدم به نادي ريال مدريد عبر ممثله القانوني، والذي كان يسعى من خلاله للحصول على حق الوصول الكامل إلى كافة السجلات المالي، والتدقيق المحاسبي، والتقارير الجنائية المالية لنادي برشلونة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2003 و2021.

هذه الفترة تحديداً تمثل النطاق الزمني الذي يُعتقد أن نادي برشلونة قام خلاله بدفع مبالغ مالية ضخمة لشركات تابعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وهو ما يراه ريال مدريد الصندوق الأسود الذي قد يحمل أدلة حاسمة حول طبيعة تلك المعاملات.