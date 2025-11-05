Getty Images Sport
بسبب ما فعله قبل الانضمام لريال مدريد.. كاراجر يتهم أرنولد بـ"خداع" مشجعي ليفربول!
كواليس رحيل أرنولد.. وغضب الجماهير
انضم خريج أكاديمية ليفربول البالغ من العمر 27 عاماً إلى ريال مدريد في مايو بعقد مدته ست سنوات، بعد وقت قصير من فوزه مع نادي طفولته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
تسبب رحيل ألكسندر أرنولد في الصيف في رد فعل عنيف من قاعدة جماهير ليفربول، حيث غضب الكثيرون لأن الظهير ترك عقده ينتهي، مما منع النادي من جني رسوم انتقال كبيرة.
في النهاية، أكمل انتقاله مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث اختار ريال مدريد التوقيع معه قبل كأس العالم للأندية FIFA.
قبل مباراة ليلة الثلاثاء بين الفريقين، تم تشويه جداريته بالقرب من الملعب في طريق سيبيل - والتي تُظهر المدافع بجانب عبارة "أنا مجرد فتى عادي من ليفربول تحول حلمه إلى حقيقة" - بعبارة "adios el rata" (بالإسبانية تعني "وداعاً أيها الجرذ").
شمايكل يرفض الهجوم على أرنولد
في حديثه على شبكة CBS، وصف بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد الاستقبال الذي تلقاه ألكسندر أرنولد قبل المباراة بأنه "مثير للاشمئزاز"، وأضاف: "أجده مزعجاً ومثيراً للاشمئزاز بطريقة ما. لقد فاز بكل الألقاب الممكنة ومنحهم 20 عاماً من مسيرته. كان يجب أن يتم الترحيب به كبطل".
لكن مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي قضى مسيرته الكاملة البالغة 17 عاماً في النادي، كان له رأي مختلف.
قال كاراجر: "أنا لا أتفق مع ما قلته هناك. الجماهير هي من تقرر نوع رد الفعل الذي يحصل عليه. السبب في كونه (رد فعل) سيئا هو أن ترنت، طوال تلك العشرين عاماً، لعب دور "أنا مشجع على أرض الملعب، المشجعون في الملعب لن يغادروا في صفقة انتقال حر ويذهبوا للعب في ريال مدريد. حسناً، إنها مسيرته وهو لا يملك سوى مسيرة واحدة. إنه شاب وقد حقق نجاحاً باهراً، ولكن بناءً على ما قاله منذ انضمامه لفريق ليفربول، إذا كان هذا صحيحاً، وأن ليفربول هو الفريق الوحيد بالنسبة له وأنه يريد أن يكون القائد ويصبح أسطورة هنا، إذن فأنت لا تغادر عندما تكون قد فزت للتو بلقب الدوري ولديك الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب مع ناديك".
وختم: "كيف تنتقل إلى نادٍ هزمك مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو النادي الذي تريد منافسته أكثر للفوز بالمزيد من ألقاب دوري الأبطال؟ أنا أتفهم تماماً رد فعل الجماهير. الكثير من هذا (الغضب) سببه أنهم يشعرون أنهم تعرضوا للخداع قليلاً من قبل ترنت طوال فترة وجوده في النادي وأيضاً في العام الأخير، حيث لم يجرِ أي مقابلات إعلامية أو يقل أي شيء، كان هناك حديث يدور حوله، وحول صلاح وفان دايك - وكلاهما كان يخرج باستمرار في الصحافة ليقول إنهما يريدان البقاء. ترنت كان صامتاً جداً بشأن هذه القضية - ومن هنا يأتي الإحباط بالنسبة للجماهير".
صافرات الاستهجان تطارد أرنولد
تم إدراج اسم ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن المشاركة منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في 16 سبتمبر.
نزل (أرنولد) في الدقيقة 81 بديلاً لأردا جولر وسط صافرات الاستهجان والصيحات المتوقعة، والتي لاحقته مع كل لمسة لاحقة له، بينما سقط ريال مدريد في هزيمة 1-0 أمام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من تلقيه رد فعل قاسٍ من الجمهور، إلا أن ألكسندر أرنولد قوبل بترحيب حار من زملائه السابقين في الفريق بعد المباراة.
عندما سُئل قبل المباراة عن الاستقبال المحتمل الذي قد يتلقاه من جماهير ليفربول، أصر ألكسندر-أرنولد على أن مشاعره تجاه النادي لن تتغير. قال لـ "أمازون برايم": "أياً كانت طريقة استقبالي، فهذا قرار الجماهير، سأظل دائماً أحب النادي، وسأظل دائماً من مشجعي النادي. سأظل دائماً ممتناً للفرص والأشياء التي حققناها معاً، ستعيش معي إلى الأبد".
كشف القائد فيرجيل فان دايك يوم الاثنين أنه لم يجرِ أي اتصال مع زميله السابق في الفريق قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، حيث ينظر الهولندي إلى ألكسندر-أرنولد على أنه "خصم".
وعندما سُئل عن الاستقبال الذي يتوقعه، قلب فان دايك السؤال على المراسلين وقال: "هل تريدون أن يكون (الاستقبال) عدائياً ليلة الثلاثاء؟ لن أقول أي شيء من هذا القبيل. هل تريدونه أن يكون عدائياً؟ لن أعلق على ذلك. أعتقد أنه كان متميزاً في الفترة التي قضاها في ليفربول وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله".
