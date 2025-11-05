بسبب ما فعله قبل الانضمام لريال مدريد.. كاراجر يتهم أرنولد بـ"خداع" مشجعي ليفربول!

في حديثه على شبكة CBS، وصف بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد الاستقبال الذي تلقاه ألكسندر أرنولد قبل المباراة بأنه "مثير للاشمئزاز"، وأضاف: "أجده مزعجاً ومثيراً للاشمئزاز بطريقة ما. لقد فاز بكل الألقاب الممكنة ومنحهم 20 عاماً من مسيرته. كان يجب أن يتم الترحيب به كبطل".

لكن مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي قضى مسيرته الكاملة البالغة 17 عاماً في النادي، كان له رأي مختلف.

قال كاراجر: "أنا لا أتفق مع ما قلته هناك. الجماهير هي من تقرر نوع رد الفعل الذي يحصل عليه. السبب في كونه (رد فعل) سيئا هو أن ترنت، طوال تلك العشرين عاماً، لعب دور "أنا مشجع على أرض الملعب، المشجعون في الملعب لن يغادروا في صفقة انتقال حر ويذهبوا للعب في ريال مدريد. حسناً، إنها مسيرته وهو لا يملك سوى مسيرة واحدة. إنه شاب وقد حقق نجاحاً باهراً، ولكن بناءً على ما قاله منذ انضمامه لفريق ليفربول، إذا كان هذا صحيحاً، وأن ليفربول هو الفريق الوحيد بالنسبة له وأنه يريد أن يكون القائد ويصبح أسطورة هنا، إذن فأنت لا تغادر عندما تكون قد فزت للتو بلقب الدوري ولديك الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب مع ناديك".

وختم: "كيف تنتقل إلى نادٍ هزمك مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو النادي الذي تريد منافسته أكثر للفوز بالمزيد من ألقاب دوري الأبطال؟ أنا أتفهم تماماً رد فعل الجماهير. الكثير من هذا (الغضب) سببه أنهم يشعرون أنهم تعرضوا للخداع قليلاً من قبل ترنت طوال فترة وجوده في النادي وأيضاً في العام الأخير، حيث لم يجرِ أي مقابلات إعلامية أو يقل أي شيء، كان هناك حديث يدور حوله، وحول صلاح وفان دايك - وكلاهما كان يخرج باستمرار في الصحافة ليقول إنهما يريدان البقاء. ترنت كان صامتاً جداً بشأن هذه القضية - ومن هنا يأتي الإحباط بالنسبة للجماهير".