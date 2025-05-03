بسبب إقامتها في السعودية .. إنتر يتجه إلى الانسحاب من السوبر الإيطالي المقبل

وعقوبات منتظرة

ستقام النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، بنظام الفاينل فور وبإيرادات مضمونة تبلغ 23 مليون يورو للرابطة الإيطالية لكرة القدم.

لكن تأكيد المكان والشكل أثار بالفعل استياءً شديدًا، لا سيما من جانب إنتر، الذي يدرس بجدية عدم المشاركة في البطولة.

كما كشفت صحيفة Il Corriere della Sera، أعرب النادي عن اعتراضه خلال اجتماع الدوري، مشيرًا إلى ازدحام الجدول الزمني، الذي تفاقم بسبب الالتزامات الدولية المستقبلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن انسحاب النيرازوري لن يمر دون عواقب: الدوري مستعد لفرض عقوبة على عدم الامتثال، بينما لا تزال مسألة مكان إقامة مباراة الدوري المحتملة في الخارج مفتوحة، وهي فرضية طرحت لتعويض عدم توفر ملعب سان سيرو مؤقتًا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

في هذا الوضع المتوتر بالفعل، قد تؤثر قرارات إنتر ميلانو ليس فقط على تنظيم السوبر كوبا، ولكن أيضًا على العلاقات بين الأندية والهيئات الكروية.