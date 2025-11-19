تمنى التحدث باللغة العربية بعد جدل رايكوفيتش! .. سيرجيو كونسيساو يرد على مقولة "كريم بنزيما عبء على الاتحاد" ويبرر غيابه المفاجئ

في البداية.. اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنه يتمنى التحدث باللغة العربية؛ من أجل إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام السعودية، بشكلٍ واضح.

كونسيساو قال في المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأربعاء: "هُناك الكثير من الأخبار التي تظهر في وسائل الإعلام باسمي.. سواء استمريت هُنا شهرًا أو اثنين أو عشر سنوات؛ لن تسمعوا مني سوى الصراحة".

ونفى المدير الفني البرتغالي طلبه تغيير أي لاعب في صفوف الفريق الاتحادي؛ مؤكدًا أنه لم يحدث تواصل بينه وإدارة النادي، بخصوص هذا الأمر.

وكانت أخبار قد ترددت في اليومين الماضيين، عن طلب كونسيساو من الإدارة الاتحادية، التعاقد مع حارس مرمى محلي؛ لعدم رغبته في الاعتماد على أجنبي في هذا المركز، ما يعني استبعاد الصربي بريدراج رايكوفيتش.

وبالتالي وبعد تصريحات كونسيساو؛ تأكد بشكلٍ رسمي استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، إلى أن يحدث جديد في هذا الملف.