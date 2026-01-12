Bruno Fernandes Manchester United FA Cup 2025-26Getty
Chris Burton

اختراق "محرج" يورط برونو.. هاكرز يكملون مسلسل "إذلال" مانشستر يونايتد بعد وداع الكأس!

تعرض مانشستر يونايتد لمزيد من الإذلال عقب هزيمته في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون، حيث تم الكشف عن اختراق حساب برونو فيرنانديش على منصة "إكس".

صانع الألعاب البرتغالي، وهو قائد الفريق في "أولد ترافورد"، لعب المباراة كاملة (90 دقيقة) في الخسارة بنتيجة 2-1 أمام "طيور النورس".

وظهرت منشورات غريبة على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد بضع ساعات، بما في ذلك رسالة مناهضة لشركة "إنيوس" (INEOS)، لكنه لم يكن مسؤولاً عن نشرها.

    بدا فيرنانديز محبطاً للغاية بعد رؤية "الشياطين الحمر" يغادرون ثاني مسابقة كأس محلية هذا الموسم بالسقوط عند العقبة الأولى. وكان الفريق قد تعرض لهزيمة مذلة أمام فريق غريمسبي (من دوري الدرجة الثانية) في كأس كاراباو.

    لقد سقطوا الآن خارج كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يعني أن الألقاب الكبرى -بينما يحتلون المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز- ستكون بعيدة المنال في موسم 2025-26. لم يتمكن فيرنانديز من تقديم الإلهام ضد برايتون، حيث كان الهدف المتأخر من بنيامين سيسكو مجرد هدف شرفي لا أكثر.

  • Shea Lacey Manchester United Brighton 2025-26Getty

    اختراق حساب فيرنانديش

    يُعرف فيرنانديش بصعوبة السيطرة على مشاعره، حيث تُطرح تساؤلات غالباً حول سلوكه داخل الملعب. ومع ذلك، فهو يدرك تماماً مسؤولياته كقائد لليونايتد. وهذا يعني الدفاع عن النادي، بدلاً من مهاجمته، في العلن.

    لقد أظهر دائماً الاحترام خارج الملعب ولن يقوم أبداً بـ "إلقاء رؤسائه تحت الحافلة". ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان من الواضح أن هناك شيئاً غير صحيح عندما بدأت سلسلة من المنشورات في الظهور عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء الأحد.

    أول تلك المنشورات شهد قيام المتسللين (الهاكرز) بنشر: "انضموا إلى نادي ماكليسفيلد. متحمس للمستقبل". وكان ذلك بمثابة إشارة إلى فريق دوري الرابطة الوطنية الشمالية الذي فجر مفاجأة بإقصاء كريستال بالاس (حامل لقب كأس الاتحاد) من المنافسة في موسم 2025-26.

    منشور آخر تم حذفه الآن حول إطلاق عملة مشفرة، ذكر الحساب فيه: "لهذا السبب أحتاج إلى تقاضي أموال أكثر".

    ثم تم توجيه انتقاد للسير جيم راتكليف ومجموعة الملكية المشتركة في "أولد ترافورد" حيث نصت رسالة أخرى على: "لنتخلص من إنيوس".

    ثم أصبحت المنشورات أكثر بذاءة، مع تعليقات ذات طابع جنسي عن كريستيانو رونالدو، وآخرين. ومع بدء المتسللين في التوقف، تمت مشاركة صورة لهزيمة يونايتد الشهيرة 7-0 أمام الغريم القديم لليفربول في عام 2023.

    سارع "الشياطين الحمر" إلى تنبيه المشجعين بأن قائدهم لم يكن وراء سلسلة المنشورات تلك. وقالوا في بيان رسمي: "تم اختراق حساب برونو فيرنانديش على إكس. يجب على المشجعين عدم التفاعل مع أي من المنشورات أو الرسائل المباشرة".

    تم حذف معظم المنشورات الآن، حيث يعكف فيرنانديش على استعادة السيطرة على حساباته عبر الإنترنت. ومع ذلك، سيطرح هو نفسه أسئلة حول وضع يونايتد وما سيحدث بعد ذلك.

    اتخذ "الشياطين الحمر" قراراً بقطع العلاقات مع روبن أموريم في 5 يناير. تم إعفاؤه من مهامه التدريبية بعد 14 شهراً قضاها على رأس القيادة، أشرف خلالها على 63 مباراة. دفع البرتغالي ثمن النتائج المتذبذبة والتحدث علناً ضد النادي.

    وتم وضع دارين فليتشر مسؤولاً مؤقتاً عن شؤون الفريق الأول، لكنه أشرف على تعادل مخيب للآمال 2-2 مع بيرنلي وخسارة محبطة في الكأس أمام برايتون. وقال فليتشر عن أداء يونايتد ضد برايتون: "أداء متباين. بدأنا بشكل جيد ثم تسبب الهدف في فقداننا لتوازنا. تحديتهم بين الشوطين لتحريك الكرة بإيقاع بدلاً من مجرد الهدوء. عندما عدنا للنتيجة 2-1، اعتقدت أننا انطلقنا، الجمهور كان متحمساً والطاقة ارتفعت، لكننا لم نتمكن من تجاوز الخط وتسجيل هدف التعادل".

    وأضاف: "أعتقد أنه يمكنكم رؤية أن اللاعبين هشّون لكن عليهم الاستجابة. الثقة هي واحدة من أقوى الأشياء في كرة القدم، لذا عندما لا تمتلكها، عليك أن تبحث في أعماقك لتعود الثقة. الأمر متروك لهم. عليهم التأكد من امتلاكهم لها لأن هناك الكثير للعب من أجله هذا الموسم. هذا الفريق لا يزال جيداً بما يكفي لتحقيق النجاح هذا الموسم، لكن عليهم القتال والبحث في أعماقهم".

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    ماذا بعد لبرونو فيرنانديش؟

    يحتاج فيرنانديش للقيادة من الخطوط الأمامية، حيث ينصب التركيز الآن على التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن يبقى أن نرى إلى متى سيبقى مع الفريق. الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين يُطرح مجدداً للنقاش عقب الكشف عن معلومات من لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً بأن يونايتد أراد بيعه خلال صيف عام 2025.

