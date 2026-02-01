Goal.com
مباشر
Bruno Fernandes(C)Getty Images

"مزيفة تمامًا والأندية السعودية ستعود من أجله".. رد قاطع على انتقال برونو فيرنانديش إلى ريال مدريد!

نفى فابريزيو رومانو الشائعات التي ربطت برونو فرنانديش بانتقال مذهل إلى ريال مدريد في يناير. وأفاد خبير الانتقالات أن الادعاءات التي تزعم أن قائد مانشستر يونايتد عرض نفسه على الفريق الملكي هذا الشهر "مزيفة تمامًا". كان مستقبل فرنانديش موضوعًا متكررًا للنقاش، ولكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيبقى في أولد ترافورد حتى نهاية الموسم على الأقل، حيث يسعى فريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

  • فرنانديش يرفض الانتقال إلى ريال مدريد

    في حديثه على قناته على YouTube، نفى رومانو التقارير التي تفيد بأن فرنانديش "عرض نفسه" على ريال مدريد وقد يغادر أولد ترافورد قبل انتهاء موعد انتقالات يناير يوم الاثنين. يأتي ذلك بعد تقارير نشرتها صحيفتا The Sun و i Paper تفيد بأن بعض المسؤولين في مانشستر يونايتد يعتقدون أن فرنانديش "قد سئم" وسيغادر النادي، في حين ذهبت تقارير في إسبانيا إلى أبعد من ذلك لتشير إلى أن فرنانديش قد عرض نفسه بالفعل على ريال مدريد.

    لعب فرنانديش دورًا رئيسيًا في مركز هجومي أكثر طبيعية تحت قيادة المدرب الجديد للريد ديفلز مايكل كاريك، حيث صعد مانشستر يونايتد إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
    ينتهي عقد البرتغالي في أولد ترافورد في عام 2027 مع خيار تمديده لسنة إضافية، ولكن هناك حديث عن احتمال رحيله الصيف المقبل. وقد تم الترويج لكول بالمر لاعب تشيلسي كبديل محتمل في صفقة قد تكون الأغلى في تاريخ كرة القدم البريطانية.

    • إعلان
  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    رومانو يتطرق إلى التكهنات حول فرنانديش

    قال رومانو على قناته على يوتيوب: "برونو فرنانديش، كانت هناك بعض التقارير حول عرض برونو فرنانديش نفسه على ريال مدريد.

    "انسوا ذلك. هذا غير صحيح. هذا لن يحدث. لن يحدث على الإطلاق. لماذا؟ لأن برونو لم يعرض نفسه على ريال مدريد أبدًا. تلك القصة كانت مزيفة تمامًا.

    "لذا، برونو يركز تمامًا على مانشستر يونايتد. لن يحدث شيء في يناير. ثم في الصيف سنرى لأنني متأكد من أن السعوديين سيعودون من أجل برونو فرنانديش.

    "لكن لننتظر ونرى لأن برونو لا يجري أي محادثات في الوقت الحالي. إنها مجرد اهتمام من السعودية، لكن تركيز برونو منصب بالكامل على مانشستر يونايتد. لذا، أرادته السعودية في السنوات الثلاث الماضية، لكن هذا كل شيء. لم يرسلوا أي عرض جديد وبرونو رفض بالفعل عدة مرات.

    "لذا، في الصيف، سنرى ما إذا كانوا سيعودون، لكن برونو لم يعرض نفسه أبدًا على ريال مدريد. صدقوني، لا أعرف من أين جاءت هذه القصة، لكنها لن تحدث".

  • مستقبل فرنانديش موضوع متكرر في المحادثات

    تأتي التكهنات حول مستقبل قائد مانشستر يونايتد بعد أن كشف فرنانديش في مقابلة مذهلة نشرت في ديسمبر أن مانشستر يونايتد "أراد رحيله" الصيف الماضي، مما تركه "مجروحًا" و"حزينًا".

    قال فرنانديش: "النادي أراد رحيلي، هذا ما يدور في ذهني. أخبرت المديرين بذلك، لكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار، لأن المدرب أرادني. لو قلت إنني أريد الرحيل، لسمحوا لي بذلك.

    "لم تعد مسألة الولاء تُنظر إليها بنفس الطريقة التي كانت تُنظر بها في الماضي. كان بإمكاني الرحيل في فترة الانتقالات هذه، وكنت سأكسب أموالاً أكثر بكثير. كنت سأرحل قبل موسم واحد، وكنت سأفوز بالعديد من الألقاب هذا الموسم، لكنني قررت عدم الرحيل، ليس فقط لأسباب عائلية، بل لأنني أحب النادي حقاً. كما أن المحادثة مع المدير الفني جعلتني أبقى".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    قائد مانشستر يونايتد مفتاح النجاح الأوروبي

    لا شك أن السؤال حول مستقبل فرنانديش سيطرح نفسه مرة أخرى مع اقتراب الصيف، حيث من المرجح أن يلعب قرار اختيار المدير الفني الدائم القادم لمانشستر يونايتد دورًا في بقاء القائد في النادي.

    لكن تقارير رومانو تؤكد أن فرنانديش سيظل يلعب دورًا رئيسيًا إذا أراد فريقه مواصلة سعيه للتأهل إلى البطولات الأوروبية في نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0