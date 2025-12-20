"السعوديون لا يزالوا مهتمين به" .. توقع وجهة برونو فيرنانديش في يناير وكشف البند "الممنوع على الإنجليز"!

الجديد في الأمر، أن مانشستر يونايتد يبدو أنه قرر قلب الطاولة على الهلال، في ظل الأنباء المتواردة بشأن اهتمام "الشياطين الحمر"، بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم، وأحد عناصره الأساسية.
وأشار الصحفي البريطاني مارتن ليبتون، في وقت سابق، بأن برونو فيرنانديش، قد وجه دعوة لمواطنه روبن نيفيش، من أجل الانتقال للعب مع مانشستر يونايتد، وأغراه بمكان أساسي ومؤثر في الفريق.
وأضاف "لماذا يعود نيفيش إلى الدوري الإنجليزي بينما لديه كل شيء في الهلال؟"، ليرد قائلًا: "هناك معايير أخرى في عالم كرة القدم، فمهما كان يجني من أموال وبطولات في الدوري السعودي، فإن ذلك لا يمثل أي شيء مقارنة بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأوضح: "الأموال عامل مهم وجميع اللاعبين يفكرون فيها دائمًا، لكن الأسباب الكروية قد تدفع نيفيش أيضًا إلى مغادرة السعودية واللعب في أندية كبيرة، على سبيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث سيجد هناك أشياءً أهم من المال، منها التنافس الشرس قبل كأس العالم 2026".
يأتي ذلك وسط الأنباء حول عدم توصل روبن نيفيش لاتفاق نهائي مع إدارة الهلال، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.