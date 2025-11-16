برونو فيرنانديش عن طرد رونالدو التاريخي: جعل الأمور أكثر صعوبة علينا!

تأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2026 لم يعد أمراً مؤكداً بعد هزيمته يوم الخميس، حيث سجل تروي باروت هدفين في الشوط الأول لصالح منتخب أيرلندا، الذي حقق فوزين متتاليين أعطيا آماله في التأهل إلى التصفيات دفعة قوية.

تواجه أيرلندا الآن المجر، التي تتفوق بفارق نقطة واحدة على فريق هيمير هالجريمسون، بعد ظهر يوم الأحد، وتحتاج إلى الفوز لتتخطى المجر وتحتل المركز الثاني. قد تحتل المجر المركز الأول إذا فازت وفشلت البرتغال أمام أرمينيا، لكن هذا يبدو مستبعدًا حتى بدون رونالدو.

لن يبقى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا لمشاهدة مباراة البرتغال في استاد دو دراجاو في بورتو بعد ظهر يوم الأحد بعد أن تم "إعفاء المهاجم المخضرم من المنتخب الوطني" وفقًا لصحيفة A Bola البرتغالية.

كان رونالدو قد قدم أداءً ضعيفًا حتى طرده في ما كان أمسية محبطة لقائد البرتغال، رغم أنه قبل المباراة، وعد بأن يكون "ولدًا مطيعًا" عند عودته إلى أيرلندا، قائلاً: "أنا أحب المشجعين هنا حقًا. الدعم الذي يقدمونه لمنتخبهم الوطني رائع. بالنسبة لي، من دواعي سروري أن ألعب هنا مرة أخرى، وآمل ألا يصفروا عليّ كثيرًا غدًا - أقسم أنني سأحاول أن أكون فتى مطيعًا".