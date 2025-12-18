بعد اقتراب شركات من الاستحواذ على الهلال والاتحاد .. الكشف عن موقف برنامج الاستقطاب من دعم الأندية بصفقات ضخمة!

في خطوة مفصلية مهّدت لانطلاق أحد أكثر فصول الانتقالات تأثيرًا في تاريخ الكرة السعودية، أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال صيف 2023، انتقال ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، في قرار شكّل نقطة تحوّل كبرى على مستوى المنافسة والاستثمار الرياضي.

الهلال كان في صدارة المشهد، بعدما أبرم تعاقدات من العيار الثقيل في سوق انتقالات 2023، مستقطبًا نخبة من نجوم الصف الأول عالميًا، يتقدمهم البرازيلي نيمار جونيور، والحارس المغربي ياسين بونو، إلى جانب خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، وأليكساندر ميتروفيتش، في صفقات عززت مكانة “الزعيم” على المستويين القاري والعالمي.

هذه الكوكبة من النجوم أسهمت في صناعة موسم استثنائي خلال 2023-2024، حين توّج الهلال بالثلاثية المحلية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتسجيل إنجاز عالمي بدخول موسوعة غينيس كأكثر نادٍ يحقق انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، بسلسلة بلغت 34 فوزًا متتاليًا.

ورغم تراجع النتائج نسبيًا في موسم 2024-2025، واقتصار الحصيلة على لقب كأس السوبر السعودي، فإن الهلال أنهى موسمه بصورة مشرّفة، بعدما شارك في كأس العالم للأندية 2025 تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، حيث فرض التعادل على ريال مدريد بنتيجة (1-1)، ليكسر سلسلة انتصاراته في البطولة، قبل أن يحقق فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي بنتيجة (4-3) في دور الـ16، ويتوقف مشواره عند محطة ربع النهائي.

وعلى صعيد الدعم الإداري والتاريخي، وجّه فهد بن نافل، الرئيس السابق لمؤسسة الهلال غير الربحية، رسالة وفاء خاصة إلى الأمير الوليد بن طلال، في خطابه الوداعي لجماهير النادي، مؤكدًا أن العضو الذهبي يُعد أحد أبرز الرموز الراسخة في ذاكرة الهلال، وداعمًا أساسيًا لمسيرة النادي عبر أجيال متعاقبة.

وكشف ابن نافل أن الأمير الوليد بن طلال قدّم أكثر من 1.5 مليار ريال دعمًا للهلال، مشددًا على أن هذا الدعم لم يكن مجرد وعود، بل أفعال خُلّدت في تاريخ النادي، وقال: “المملكة القابضة، وكل شركاتي، وأنا شخصيًا، سنظل خلف الهلال حتى يصل إلى القمة قاريًا ثم عالميًا، بدعم قيادتنا”، عبارات تجاوزت حدود الكلمات، لترسخ واقعًا صنعته الإنجازات وشهدت عليه البطولات، وتناقلته الأجيال الهلالية جيلاً بعد جيل.