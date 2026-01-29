"لم أشاهدكم أبطالًا قط!" .. برناردو سيلفا يستفز آرسنال وسط الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

كان بإمكان آرسنال أن يبتعد بفارق تسع نقاط في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن في الوضع الحالي، يتقدم رجال ميكيل أرتيتا على مانشستر سيتي بأربع نقاط فقط.
والآن، تعهد اللاعب الدولي البرتغالي بمحاربة آرسنال بكل قوة لإنهاء هذا الموسم في الصدارة.
كان بإمكان آرسنال أن يبتعد بفارق تسع نقاط في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن في الوضع الحالي، يتقدم رجال ميكيل أرتيتا على مانشستر سيتي بأربع نقاط فقط.
والآن، تعهد اللاعب الدولي البرتغالي بمحاربة آرسنال بكل قوة لإنهاء هذا الموسم في الصدارة.
كان آرسنال لديه فرصة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، لكنه خسر 3-2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد. وفي حين أشاد المدرب أرتيتا بالشياطين الحمر، قال إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته.
وقال الإسباني لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "يجب أن ننسب الفضل إلى مانشستر يونايتد. لقد منحناهم هدفًا، وهو أمر غير معتاد ومؤلم، ثم سجلوا هدفين رائعين في لحظتين رائعتين. لم نكن في أفضل حالاتنا. في أول 30 دقيقة، كنا مسيطرين تمامًا وسجلنا هدفًا، لكن بعد ذلك فقدنا الكرة مرات عديدة في مناطق مهمة. بدأنا نفقد السيطرة والهيمنة وأصبحت المباراة فوضوية. يستحق اللاعبون الكثير من الثناء على ثباتهم".
وأضاف: "عندما نخسر مباراة، أتحمل المسؤولية وعليّ حماية اللاعبين. لقد أهدرنا الفوز. إذا كنت تريد الفوز، عليك أن تمر بهذه اللحظات ولا يمكنك أن تتوقع الفوز في كل مباراة، فهذا غير واقعي. الفوارق ضئيلة للغاية وقد جعلناها أصغر. الآن علينا أن نرد ونرى ما نحن قادرون عليه. اليوم لم نكن في مستوانا ودفعنا الثمن".
أكد سيلفا بثقة أنه خلال الفترة التي قضاها في مانشستر سيتي، والتي بدأت في عام 2017 بعد انتقاله من موناكو، فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز ليفربول باللقبين الآخرين.
واحتل آرسنال المركز الثاني لثلاثة مواسم متتالية، وسارع سيلفا إلى تذكير الجانرز بهذه الحقيقة. كما أكد فريق بيب جوارديولا لن يتوقف أبدًا عن القتال.
وقال: "من واقع تجربتي هنا في إنجلترا، فاز ليفربول بلقبين في الدوري، بينما فزنا نحن بستة ألقاب، لذا لم أشهد أبدًا فوز آرسنال بالدوري. لكن الحقيقة هي أن آرسنال في وضع أفضل منا في الوقت الحالي. قلت مؤخرًا إن كلا الفريقين سيخسران نقاطًا، لكن للأسف بدأنا العام بشكل سلبي، حيث كان بإمكاننا اكتساب ميزة معنوية ولم نفعل ذلك. وبعد ذلك كان بإمكانهم أن يبتعدوا عنا أكثر، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لذا أعطونا القليل من الأمل. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يتعين لعبها وكل موسم مختلف. بلا شك، لا يزال لدينا الأمل والطموح للقتال من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز".
بعد فوز مانشستر سيتي على جلطة سراي 2-0 في آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حيث وصل إلى دور الـ16 من المسابقة إلى جانب آرسنال، قال سيلفا إن الفريق يستعيد قوته مرة أخرى. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أن هذا الفريق لديه الكثير من "الإمكانات".
وقال لبي بي سي راديو مانشستر: "أشعر أن هذا الفريق لديه الكثير من الإمكانات ليكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن، لكننا بالتأكيد في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاثة أو حتى ستة أشهر. من الداخل، أشعر أننا ننمو كل يوم، وإذا تمكنا من استعادة بعض اللاعبين المهمين من الإصابة، فإن هذا الفريق لديه الكثير من الإمكانات".
يتمتع آرسنال بفرصة التقدم بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي يوم السبت إذا فاز على ليدز يونايتد في إيلاند رود، بينما يتوجه فريق سيلفا إلى توتنهام في اليوم التالي في محاولة لتقليص الفارق.
في الوقت نفسه، يستضيف أستون فيلا، الذي يتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي في المركز الثالث، فريق برينتفورد يوم الأحد.