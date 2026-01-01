Hamza Abdelkarimsocial gfx
أحمد رفعت

رضخ لطلبات الأهلي .. خطوة واحدة تفصل حمزة عبد الرحيم عن الرحيل إلى برشلونة!

النجم المصري الشاب في طريقه إلى العملاق الكتالوني

أصبح الأهلي المصري على بُعد خطوة واحدة من الموافقة على العرض المُحسن الذي تقدم به نادي برشلونة، لضم المهاجم حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبد الكريم تألق رفقة منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، الذي أقيم في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، مما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ وغيرهما.

  • ما هي تفاصيل الاتفاق بين الأهلي وبرشلونة؟

    اللاعب، الذي يُتم عامه الـ18 اليوم 1 يناير، وأصبح بإمكانه مغادرة مصر رسميًا، يقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

    كما يتضمن العرض مكافآت مالية مرتبطة بمشاركة اللاعب مع النادي الكتالوني، قد تصل إلى خمسة ملايين يورو، وهي قيمة أعلى من الثلاثة ملايين التي كانت مطروحة في المفاوضات الأولية.

    ودخلت صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك مراحلها الحاسمة، إذ يقترب النادي الأهلي من منح موافقته النهائية على عرض برشلونة، الذي قام بتحسين بعض بنوده.

    وقام برشلونة برفع نسبة إعادة البيع المستقبلية من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة قيمة خيار الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة الممتدة من يناير حتى يونيو، لتصل إلى 1.5 مليون يورو بدلًا من 1.25 مليون في البداية، فضلًا عن رفع قيمة الحوافز المالية من ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

    • إعلان

  • اللجنة الفنية في طريقها للموافقة

    وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي قد عقدت اجتماعًا في اليوم الأخير من عام 2025 برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وأكدت أن "الموافقة على عرض برشلونة باتت مرجحة بشكل كبير".

    وفي أروقة برشلونة، يسود اعتقاد بأن هذا العرض قد يكون النهائي لحسم الصفقة، خاصة بعدما بلغ اللاعب سن الـ18 اليوم، ما يمنحه الأهلية القانونية للتوقيع. 

    ومن المنتظر أن يدعم عبد الكريم الخط الهجومي لبرشلونة أتلتيك، في ظل غياب المهاجمين فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو بسبب إصابات طويلة الأمد.

  • برشلونة يرضخ لضغوط الأهلي

    وأفادت تقارير صحفية مصرية بأن نادي برشلونة قرر تعديل عرضه المالي المقدم لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، استجابةً لمطالب النادي الأهلي، في خطوة أعادت المفاوضات بين الطرفين إلى مسارها الإيجابي خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

    وبحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" فإن إدارة النادي الإسباني أبدت مرونة واضحة ووافقت على تحسين بنود العرض، بعد تمسك الأهلي بعدد من الشروط المالية، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر وفتح الباب مجددًا أمام إتمام الصفقة.

    وأكدت مصدر للصحيفة من داخل القلعة الحمراء أن الاتفاق يتضمن حوافز مالية قد تصل إلى نحو 300 ألف دولار خلال فترة الإعارة، تُصرف حال نجاح حمزة عبد الكريم في تسجيل عدد محدد من الأهداف أو المساهمة فيها مع الفريق الكتالوني.

    وأوضح المصدر ذاته أن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل أخبارًا إيجابية بشأن إغلاق الملف بشكل نهائي، خاصة في ظل إبداء مسؤولي الأهلي قدرًا من المرونة والتراجع عن بعض مطالبهم المالية، دعمًا لرغبة اللاعب في خوض التجربة الأوروبية وتحقيق حلم الاحتراف.

    وأشار إلى أن انتقال لاعب من قطاع ناشئي الأهلي إلى نادٍ بحجم برشلونة لن يحقق مكاسب فنية فقط، بل يمثل قيمة تسويقية كبيرة للنادي الأحمر، ويسلط الضوء بقوة على أكاديمية وقطاع الناشئين، بما يعزز مكانة الأهلي أمام الأندية الأوروبية الأخرى ويفتح الباب أمام فرص احتراف جديدة مستقبلاً.

  • الأهلي يوافق على عرض برشلونة

    وكشف موقع "في الجول" المصري، عن أن النادي الأهلي قد وافق على عرض برشلونة الأخيرة، من أجل ضم حمزة عبد الكريم.

    وأكد الموقع على أن النادي الكتالوني قد توصل لاتفاق مع الأهلي حول بنود الصفقة، لتقترب من نهايتها بنجاح.

  • ما القادم لحمزة عبد الكريم؟

    تعرض حمزة عبد الكريم لإصابة في كاحل القدم، خلال مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتي أقيمت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

    وقد يغيب عن مباراة الأهلي المقبلة مساء يوم السبت المقبل ضد فاركو، ضمن منافسات نفس البطولة.

    وتألق حمزة عبد الكريم بشكل لافت رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، حيث شارك معهم في 19 مباراة بواقع 1389 دقيقة، سجل فيها 12 هدفًا وصنع 6 أهداف لزملائه.

    وعن مشاركاته مع الفريق الأول للنادي الأهلي، فكانت ضعيفة للغاية، حيث لعب 7 مباريات فقط بواقع 251 دقيقة، لم يُساهم في أي هدف خلالها.

