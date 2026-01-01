رضخ لطلبات الأهلي .. خطوة واحدة تفصل حمزة عبد الرحيم عن الرحيل إلى برشلونة!

اللاعب، الذي يُتم عامه الـ18 اليوم 1 يناير، وأصبح بإمكانه مغادرة مصر رسميًا، يقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

كما يتضمن العرض مكافآت مالية مرتبطة بمشاركة اللاعب مع النادي الكتالوني، قد تصل إلى خمسة ملايين يورو، وهي قيمة أعلى من الثلاثة ملايين التي كانت مطروحة في المفاوضات الأولية.

ودخلت صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك مراحلها الحاسمة، إذ يقترب النادي الأهلي من منح موافقته النهائية على عرض برشلونة، الذي قام بتحسين بعض بنوده.

وقام برشلونة برفع نسبة إعادة البيع المستقبلية من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة قيمة خيار الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة الممتدة من يناير حتى يونيو، لتصل إلى 1.5 مليون يورو بدلًا من 1.25 مليون في البداية، فضلًا عن رفع قيمة الحوافز المالية من ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.