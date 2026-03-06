برشلونة يفتح مفاوضات للتعاقد مع قلب دفاع شاب من توتنهام

على الرغم من الاهتمام المتزايد من كامب نو، لا يزال هناك دافع عاطفي قوي يدفع فوسكوفيتش للبقاء في هامبورغ. شقيق المدافع، ماريو، يلعب أيضًا في هامبورغ ويقضي حاليًا عقوبة حظر بسبب تعاطي المنشطات، ولكن من المقرر أن يعود إلى الملاعب في نوفمبر. في حديثه في فبراير، اعترف لوكا أن اللعب إلى جانب شقيقه يمثل دافعًا كبيرًا له. وقال: "إذا تمكن ماريو من العودة للعب في الخريف، فسأحظى بفرصة اللعب معه، وهو أكبر أمنياتي حاليًا. سيكون ذلك حلمًا يتحقق بالنسبة لي".

ظل مدير كرة القدم المحترفة في هامبورغ، كلاوس كوستا، واقعيًا بشأن الموقف. وقال لـ Sport1: "من الناحية التعاقدية، لا توجد فرصة لبقائه. إنه مجرد إعارة، وليس لدينا أي وسيلة لتأمين بقاء لوكا في هامبورغ على المدى الطويل". واعترف المسؤول: "بالطبع، هناك فكرة رومانسية أن لوكا سيلعب يومًا ما إلى جانب شقيقه ماريو".