برشلونة يطالب لاعبيه بأن يكونوا "مثاليين" للفوز على نيوكاسل، حيث يريد المدير الفني ديكو تكرار فوزه السابق في دوري أبطال أوروبا على رجال إدي هاو
ديكو يدرك جيدًا الأجواء السائدة في سانت جيمس بارك
وقد التقى الفريقان بالفعل خلال مرحلة الدوري هذا الموسم، حيث فاز برشلونة بفارق ضئيل، لكن المدير يعتقد أن الرهانات قد ارتفعت بشكل كبير الآن في المرحلة الحاسمة من المسابقة الأوروبية النخبوية. رفض اللاعب الدولي البرتغالي السابق وصف هذا اللقاء بأنه ضربة حظ، على الرغم من تجنب العملاق الكتالوني مواجهة الأندية الكبرى في القارة. بدلاً من ذلك، شدد ديكو على الانضباط التكتيكي والكثافة المطلوبة للتغلب على فريق إدي هاو في مباراتي الذهاب والإياب. تدرك إدارة البلوغرانا جيدًا الأجواء التي تنتظرهم في سانت جيمس بارك، الذي أصبح حصنًا للمغاربة في الليالي الأوروبية.
برشلونة تسعى لتحقيق المخطط المثالي
الفوز 2-1 على تاينسايد في وقت سابق من الموسم يمثل معيارًا ذهبيًا لفريق برشلونة الذي يسعى إلى إعادة ترسيخ مكانته كقوة مهيمنة في أوروبا. وبالنظر إلى الموسم حتى الآن، أشار إلى أنه على الرغم من أن الفريق أظهر لمحات من التألق ضد نخبة أوروبا، إلا أنه يجب عليه تجنب الأخطاء في الشوط الثاني التي كلفته خسارة مباريات مهمة أخرى ضد فرق مثل باريس سان جيرمان.
"كانت المباراة ضد نيوكاسل واحدة من أفضل المباريات التي قدمناها طوال الموسم، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي أو في السيطرة على المباراة. لعبنا جيدًا أيضًا ضد باريس سان جيرمان، على الرغم من أن مستوانا انخفض في الشوط الثاني. كانت مباراة نيوكاسل مثالية، وهذا يعني أننا إذا أردنا التأهل، يجب أن نلعب بشكل مثالي. ستكون مباراة صعبة للغاية ضد أحد أفضل المشجعين في العالم، الذين يدفعون بقوة ويمنحون الطاقة للاعبين"، صرح ديكو خلال تحليله لقرعة الدور.
مواجهة قوة الدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من أن نيوكاسل يحتل حالياً مركزاً متوسطاً في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، سارع ديكو إلى رفض أي اقتراحات بأن برشلونة حصل على قرعة مواتية. حافظ المدير الرياضي على نبرة محترمة طوال تقييمه للفريق الإنجليزي المنافس، مسلطاً الضوء على الصعوبات الجوية التي تواجه اللعب في تاينسايد. بينما سخر البعض من أن حضور إيفان راكيتيتش في القرعة جلب الحظ لفريقه السابق، ظل ديكو مركزاً على العقبات البدنية والتكتيكية التي تنتظر رجال فيلك في الأسابيع المقبلة.
وأضاف المدير: "تاريخياً، الدوري الإنجليزي الممتاز شديد التنافسية، حيث يتم اللعب فيه بكثافة كبيرة. سيتعين علينا الكفاح من أجل الحصول على الكرة وأن نكون أقوياء على الصعيدين الهجومي والدفاعي. إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرص للفوز على أي فريق. لذا يجب أن نواجه الأمر على هذا النحو، على الرغم من أن الأهم الآن هو المباراة ضد فياريال".
إدارة التوقعات في ملعب نو كامب
في حين أن برشلونة سيتمتع بميزة لعب مباراة الإياب على ملعب كامب نو، إلا أن ديكو حرص على عدم المبالغة في أهمية اللعب على أرضه في المباراة الحاسمة. فهو يعتقد أن نتيجة المباراة قد تتحدد في مباراة الذهاب إذا لم يكن اللاعبون مستعدين نفسياً لمواجهة القوة التي يظهرها نيوكاسل على أرضه. وسارع ديكو إلى تذكير الفريق والمشجعين بأن السعي وراء الألقاب يتطلب عقلية التركيز على كل مباراة على حدة. إصرار المدير على أن يكون "مثالياً" هو أداة تحفيزية وتذكير واقعي بالجودة الموجودة حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد أن "لعب مباراة الإياب في برشلونة يمثل ميزة، لكن ملعب نيوكاسل صعب للغاية".
