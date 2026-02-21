AFP
ترجمه
برشلونة يصدر تحذيرًا بشأن انتقال ماركوس راشفورد، بينما يبحث المرشح الرئاسي عن بديل
راشفورد قدم أداءً جيدًا - لكن مستقبله لم يتأكد بعد
أثبت راشفورد أنه لاعب مفيد للغاية في تشكيلة هانسي فليك هذا الموسم، حيث لعب في خط الهجوم وسجل أهدافًا مهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. هناك خيار للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشكل دائم مقابل 26 مليون جنيه إسترليني فقط كجزء من صفقة إعارته لمدة موسم واحد، مع استمرار الشكوك حول مستقبل اللاعب الدولي الإنجليزي على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت برغبة قوية من برشلونة في التعاقد معه بشكل دائم.
ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة في 15 مارس 2026، بعد ولاية ثانية مدتها خمس سنوات بقيادة جوان لابورتا. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا سيرشح نفسه لإعادة الانتخاب مرة أخرى، إلا أنه سيواجه ثلاثة منافسين هم فيكتور فونت، كزافييه فيلاجوانا ومارك سيريا.
في مقابلة حديثة مع ESPN أثناء استمرار حملته الرئاسية، تطرق فيلاجوانا إلى مستقبل راشفورد في نو كامب واقترح أن برشلونة يجب أن ينظر في الخيارات "الداخلية" قبل الالتزام بصفقة دائمة للمهاجم. وأشار إلى الجناح فيرجيلي البالغ من العمر 19 عامًا كخيار بديل، حيث يحتفظ برشلونة بشرط إعادة شراء النجم الصاعد من مايوركا بعد بيعه بمبلغ 3.5 مليون يورو (3 ملايين جنيه إسترليني/4.1 مليون دولار) الصيف الماضي.
فيلاجوانا يعرب عن رغبته في النظر في بدائل راشفورد
وقال فيلاجوانا لشبكة ESPN: "أنا شخص يؤمن بضرورة البحث أولاً داخل النادي، كما قلت دائماً، ثم البحث خارج النادي اعتماداً على خصائص اللاعبين الموجودين لديك.
"على سبيل المثال، أريد أن أعطي مثالاً عن جان فيرجيلي، الذي يلعب حاليًا لمالوركا. إنه جناح رائع. ربما سأفكر في [تنفيذ بند إعادة التعاقد معه] كخيار، على سبيل المثال، بدلاً من دفع بند راشفورد.
"ومع ذلك، فإن الرئيس ليس الوحيد الذي يصل ويتخذ القرار. يصل الرئيس، ويطرح الأمور على الطاولة، ويتم النظر في البدائل، ومناقشتها، واتخاذ القرار.
"ما أنا متأكد منه هو أنه إذا اعتُبر [توقيع راشفورد] أفضل قرار من الناحية الرياضية، فسيكون المال متاحًا لتحقيق ذلك".
كين إلى برشلونة في الصيف؟
لم يكن مستقبل راشفورد هو الموضوع الوحيد الذي ناقشه فيلاجوانا، الذي اقترح أيضًا فكرة التعاقد مع هاري كين لبرشلونة في الصيف. لا يزال مستقبل قائد منتخب إنجلترا على المدى الطويل في بايرن ميونيخ موضع شك، وقد صرح فيلاجوانا البالغ من العمر 53 عامًا - وهو عضو في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة في شبابه - أنه يعتقد أن كين سيكون مهتمًا بالانتقال إلى نو كامب.
وقال: "ما ينقصنا هو مهاجم. مهاجم قادر على ربط اللعب، ولكنه أيضًا قاتل في منطقة الجزاء.
"هناك لاعب واحد. في الواقع، لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، في انتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.
"كين هو مهاجم قادر على الانسحاب للخلف للتواصل مع زملائه. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومسدد.
"أعلم أيضًا أنه يحب برشلونة"، أضاف. "في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين لا يحبون برشلونة. لذا، فإن الأمر يتعلق بالتحدث عن ذلك، بالطبع".
أشهر مهمة قادمة بينما يسعى راشفورد لتأمين مستقبله
يأمل راشفورد أن يلعب دوراً رئيسياً مع برشلونة في الأشهر الأخيرة من الموسم، مما سيساعده على الانتقال بشكل دائم إلى كاتالونيا في الصيف.
وقد ترددت شائعات عن عودته إلى مانشستر يونايتد إذا بقي مايكل كاريك في النادي الموسم المقبل، لكن راشفورد استقر في برشلونة حسبما ورد، وهو حريص على البقاء في النادي على المدى الطويل. وتشير تعليقات فيلاجوانا إلى أن مستقبل المهاجم غير مضمون في الوقت الحالي.
