برشلونة يحصل على موافقة الفيفا لإتمام التعاقد مع مهاجم منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا

بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة والتأخيرات الإدارية، حصل برشلونة أخيرًا على الضوء الأخضر اللازم من الفيفا لمعالجة انتقال لاعب إنجلترا تحت 17 عامًا وجناح نورويتش تافاريس، وفقًا لموندو ديبورتيفو. بعد الحصول على موافقة الاتحاد الكتابية، وصل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا بالفعل إلى برشلونة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده الجديد.

ويمثل هذا انتصارًا كبيرًا لقسم التوظيف في النادي، الذي كان يتابع تقدم اللاعب الشاب لعدة أشهر في سعيه لتعزيز صفوف الشباب بمواهب دولية متميزة. سيصبح تافاريس أحدث لاعب شاب ينضم إلى النادي بعد فترة الانتقالات الشتوية التي شهدت وصول حمزة عبد الكريم وجوينسلي أونشتاين وباتريسيو باسيفيكو.