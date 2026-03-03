AFP
برشلونة يحصل على زيادة كبيرة في سقف الرواتب لكنه لا يزال بعيدًا عن ميزانية ريال مدريد مع الكشف عن سقف الرواتب الجديد في الدوري الإسباني
ريال مدريد يحافظ على هيمنته المالية في الدوري الإسباني
وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرتها رابطة الدوري الإسباني، لا يزال ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا. ويحتفظ النادي بحد أقصى ضخم للرواتب يبلغ 761 مليون يورو، وهو رقم ظل ثابتًا منذ بداية الموسم. تتيح هذه القوة المالية الهائلة للنادي العاصمي التحرك في سوق الانتقالات بحرية لا مثيل لها، مما يضمن له الحفاظ على أحد أكثر الفرق تكلفة وتنافسية في عالم كرة القدم.
برشلونة تظهر علامات على انتعاش مالي مطرد
الأرقام المحدثة تبعث على التفاؤل في برشلونة، الذي شهد ارتفاع حده من 351 مليون يورو في سبتمبر إلى 432.8 مليون يورو في مارس. ويعزى هذا الارتفاع البالغ 81.5 مليون يورو إلى حد كبير إلى عودة النادي إلى كامب نو، مما أدى إلى توليد مصادر دخل حيوية. ويشير هذا التقدم إلى أن برشلونة يعود تدريجياً إلى الوضع المالي الطبيعي بعد سنوات من القيود الشديدة وعدم اليقين الاقتصادي.
ومع ذلك، على الرغم من هذا الاتجاه المتفائل، لا يزال النادي في حالة فائض، مما يعني أن فاتورة رواتب اللاعبين الفعلية - التي تقدر بأكثر من 500 مليون يورو - لا تزال تتجاوز الحد الأقصى الذي حددته الدوري. وبالتالي، يجب على البلوغرانا الاستمرار في العمل بموجب قواعد انتقالات مقيدة، مثل بنود إعادة الاستثمار بنسبة 50٪ أو 60٪، حتى يتمكنوا من سد الفجوة بين دخلهم ونفقاتهم بالكامل. لا يزال إعادة فتح ملعبه بالكامل هو المعلم الأخير اللازم للهروب من هذه القيود المالية المستمرة.
الأندية الكبرى تشهد زيادة في الإنفاق الجماعي
نجحت 11 ناديًا، من بينها أتلتيك كلوب وفالنسيا وجيرونا، في رفع سقف رواتبها، مما يعكس اتجاهًا عامًا صعوديًا في اقتصاد الدوري. يشير هذا النمو الجماعي إلى أن الأندية الإسبانية تجد طرقًا لتحسين حقوقها التجارية وإيرادات أيام المباريات على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي الصعب.
في غضون ذلك، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بثبات بحد أقصى يبلغ 336 مليون يورو، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 10 ملايين يورو. ويأتي هذا الارتفاع للروخيبلانكوس في أعقاب فترة انتقالات شتوية نشطة، أبرزها وصول أديمولا لوكمان. في المقابل، لا تزال أندية تاريخية أخرى مثل إشبيلية تعاني، حيث يبلغ حدها 22 مليون يورو فقط، مما يوضح وجود دوري ذي سرعتين حيث يستمر اتساع الفجوة المالية بين النخبة والباقي.
فهم آليات الحد الأقصى للرواتب
يمثل حد تكلفة الفريق المبلغ الأقصى الذي يمكن للنادي إنفاقه على فريقه "القابل للتسجيل"، بما في ذلك اللاعبون والمدربون الرئيسيون وموظفو اللياقة البدنية. يتم حساب هذا الرقم عن طريق طرح النفقات الهيكلية وسداد الديون من إجمالي دخل النادي، الذي ينبع من حقوق البث التلفزيوني والتسويق وبيع التذاكر. ويظل هذا الرقم خاضعًا للرقابة الصارمة والموافقة النهائية من هيئة التحقق الداخلية في الدوري الإسباني.
إذا أنهى النادي الموسم بعجز في الإنفاق، فإنه يواجه قيودًا فورية على تسجيل لاعبين جدد أو تجديد العقود الحالية. تم تصميم الرقابة الاقتصادية للدوري لضمان الاستدامة طويلة الأجل لكرة القدم الإسبانية من خلال منع الأندية من إنفاق أموال لا تملكها. على الرغم من أن هذا النظام قد تعرض لانتقادات لكونه صارمًا للغاية، إلا أنه نجح في منع الإفلاس المالي الذي كان يهدد في السابق العديد من المؤسسات التاريخية في الدوريين الإسبانيين الأول والثاني.
