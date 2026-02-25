Getty Images Sport
برشلونة يحدد نجم مانشستر سيتي عمر مرموش كهدف انتقال بديل مفاجئ لجوليان ألفاريز
مارموش يبرز كبديل عالي الجودة لألفاريز
يعتبر جوليان ألفاريز المرشح المثالي بالنسبة لأولئك الموجودين في كامب نو، لكن واقع الصفقة مع أتلتيكو مدريد يثبت أنه كابوس لوجستي. برشلونة يدرك أن العملية ستكون معقدة للغاية، مما يجبره على البحث في أماكن أخرى على قائمته المختصرة. أحد الأسماء التي برزت كبديل عالي الجودة، وفقًا لـ Sport، هو مهاجم مانشستر سيتي مرموش. يحظى اللاعب الدولي المصري بتقدير كبير من قبل الجهاز الفني للنادي الكتالوني، الذي يعتقد أن مهاراته ستتكامل بشكل مثالي مع نظام فليك التكتيكي عالي الكثافة.
تعقيدات جوليان ألفاريز
بينما يعتقد برشلونة أن لديه القوة المالية اللازمة لتنفيذ صفقة انتقال كبيرة هذا الصيف، إلا أنه يرفض بشدة دفع مبالغ زائدة. وقد تكون هذه الانضباطية المالية هي العامل الحاسم في أي محاولة لضم ألفاريز. أعلن أتلتيكو مدريد بشكل صريح وضمني أن اللاعب غير معروض للبيع، لكن وراء الكواليس، ألمح النادي إلى أن عرضًا ضخمًا قد يغير موقفه. تشير التقارير إلى أن السعر المطلوب قد يصل إلى 150 مليون يورو، وهو رقم لن يقترب منه برشلونة بأي شكل من الأشكال خلال المفاوضات.
يظل الأمل الوحيد في تحقيق تقدم هو تدخل اللاعب نفسه. فقط تدخل الأرجنتيني وطلبه الانتقال إلى فريق البلوغرانا يمكن أن يسهل الطريق، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وهو سيناريو غير مؤكد في الوقت الحالي. وبالتالي، يجب أن يكون النادي مستعدًا لجميع الاحتمالات، مما يدفعه إلى تكثيف جهوده في البحث عن مرموش. سبق أن تابع برشلونة المهاجم خلال فترة تألقه في أينتراخت فرانكفورت، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني.
وجه مألوف بالنسبة لهانسي فليك
كان المصري هدفًا لبرشلونة في يناير 2025 كخليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي، لكنه انضم في النهاية إلى فريق بيب جوارديولا. ومع ذلك، اتبعت مسيرته في ملعب الاتحاد نمطًا مألوفًا ومحبطًا بالنسبة للمهاجمين الاحتياطيين في مانشستر، حيث جعل وجود إرلينج هالاند من المستحيل تقريبًا الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. أدت الإصابات والمنافسة على مكان في الفريق إلى قصر مشاركاته على 15 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خمس منها فقط كلاعب أساسي.
قدم مرموش أداءً جيدًا كلما شارك كبديل، لكنه بدأ يشعر بعدم الارتياح تجاه وضعه، بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري. بحلول يناير، كانت هناك بالفعل تكهنات بشأن احتمال رحيله، حيث أعطى الأولوية لمشروع يوفر له مزيدًا من الظهور. هذا الموسم، لا يلعب كثيرًا ولا يشك أحد الآن في أنه سيكون في سوق الانتقالات الصيفية وقد يكون أحد الصفقات المربحة، حيث يمكن لمانشستر سيتي بيعه بأقل من المبلغ الذي دفعه قبل عام واحد فقط. يرى فليك، الذي يحظى بتقارير ممتازة عن احترافه من الفترة التي قضاها في ألمانيا، أنه فرصة ذات قيمة عالية.
التكتيك المثالي
المدرب الألماني معجب بشدة بتنوع مارموش، ويقدر حركته وقدرته الفنية ولعبه التعاوني. إنه ليس مهاجمًا ثابتًا ويمكنه اللعب، إذا لزم الأمر، في جميع المراكز الهجومية. هذه المرونة تجعله خيارًا جذابًا لفريق برشلونة الذي يسعى إلى تحقيق المرونة في الثلث الأخير من الملعب. في حالة رحيل ليفاندوفسكي بعد انتهاء عقده الحالي، يُنظر إلى اللاعب المصري على أنه لاعب يمكنه التكيف مع أسلوب برشلونة دون أي مشكلة، كما أن صفقة انتقاله ميسورة تمامًا للنادي من الناحية المالية.
في الوقت الحالي، يراقب برشلونة الوضع عن كثب ويستعد في حالة طلب اللاعب رسميًا الانتقال من مانشستر. على الرغم من أنه ليس الأولوية المطلقة على ألفاريز، إلا أنه يمكن أن يصبح بسهولة محور الاهتمام الرئيسي إذا فشلت صفقة أتلتيكو. صحيح أن أرقامه هذا الموسم ليست جيدة، لكنه لم يحظَ بأي فرص تقريبًا وقضى شهرًا في كأس الأمم الأفريقية. المرجع هو ما قدمه في الدوري الألماني، ومن تلك الفترة لا توجد أي شكوك. يظل الكتالونيون مهتمين جدًا باسمه.
