برشلونة يتلقى عرضًا بقيمة 250 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال، حسبما أكد جوان لابورتا

"عندما عرض لنا نادي باريس سان جيرمان 250 مليون يورو مقابل لامين يامال، ورفضنا العرض، كان عمره 17 عامًا؛ واعتقد بعض الناس أننا مجانين"، حسبما ذكر لابورتا وفقًا لتقارير جيجانتيس.

كان قرار رفض 250 مليون يورو مقابل لاعب مراهق مغامرة كبيرة بالنسبة لنادٍ قضى معظم السنوات الخمس الماضية في محاولة تجاوز أزمة اقتصادية. كان من شأن بيع بهذا الحجم أن يقضي فعليًا على جزء كبير من ديون النادي ويوفر مرونة فورية في سوق الانتقالات. ومع ذلك، اعتبر لابورتا وفريقه يامال أصلًا "لا يمكن المساس به"، معتقدين أن قيمته الرياضية على المدى الطويل وجاذبيته التجارية تفوق بكثير حتى تدفق الأموال القياسي على مستوى العالم.

وقد برر مسار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا موقف النادي "المجنون" هذا. منذ رفض العرض، أصبح يامال رمزًا عالميًا، حتى أن أسطورة النادي أندريس إنييستا دعم الشاب ليحصل على جائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب. أصبح المراهق وجهًا لعصر ما بعد ميسي في كامب نو، مما يثبت أن بعض المواهب ببساطة ثمينة للغاية بحيث لا يمكن تحديد سعرها، بغض النظر عن الرصيد المصرفي.