Getty Images Sport
ترجمه
برشلونة يتغلب على منافسة شديدة للتعاقد مع لاعب نورويتش البالغ من العمر 16 عامًا
برشلونة يوقع مع تافاريس بعد الحصول على الضوء الأخضر من الفيفا
تعد هذه الصفقة انتصارًا كبيرًا للبلوغرانا، الذي كان يتابع اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية، يحق للكاناري الحصول على تعويض عن اللاعب الذي قام بتدريبه منذ أن كان في سن 12 عامًا. وتشير التقارير إلى أن موافقة الفيفا كانت الخطوة الأخيرة قبل إتمام الصفقة، مما أنهى فترة قصيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل المراهق في المستقبل القريب.
- AFP
وداع حلو ومر للكناري
في بيان صادق، قال بن كنابر، المدير الرياضي لنادي نورويتش سيتي: "على الرغم من حزننا الشديد لفقدان لاعب أكاديمية شاب بموهبة أجاي، إلا أننا نشعر بفخر كبير. إن التقدم الذي أحرزه أجاي هو دليل على العمل الرائع الذي قام به جميع المرتبطين بأكاديميتنا، الذين أثروا في مسيرته وساهموا في هذا الإنجاز الرائع... ونحن فخورون للغاية برؤيته يخطو هذه الخطوة نحو أحد أكثر الأندية والأكاديميات شهرة في عالم كرة القدم.
"انضم أجاي إلينا عندما كان في سن 12 عامًا، وتجاوز التوقعات باستمرار طوال فترة وجوده معنا، وتصدى للعديد من التحديات التي وضعناها أمامه. كلاعب تحت 15 سنة، كان جزءًا من فريقنا الذي وصل إلى نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 16 سنة، كما أصبح لاعبًا أساسيًا في فريقنا تحت 18 سنة. كما لعب مع فريقنا تحت 21 سنة، بالإضافة إلى لعبه مع فريقنا الأول وهو في سن 15 عامًا في مباراة ودية قبل الموسم ضد FC Volendam في صيف 2025.
على الصعيد الدولي، مثل إنجلترا في فئات تحت 15 سنة وتحت 16 سنة وتحت 17 سنة، ولا شك لدينا في أنه سيواصل تحقيق إنجازات رائعة لكل من النادي والمنتخب في السنوات القادمة. إنه شاب رائع أمامه مستقبل مشرق. هذه الخطوة هي احتفال حقيقي بالكثير من العمل الجيد الذي تم إنجازه في أكاديميتنا، وسنواصل جميعًا متابعة تقدمه بفخر كبير".
السلاح السري وراء انتقال تافاريس
ساعدت ميزة قانونية حاسمة برشلونة على التغلب على منافسيها الإنجليز في التعاقد مع تافاريس. يحمل الجناح جواز سفر برتغالي، مما سمح للنادي بتجاوز لوائح الانتقالات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنع عادة اللاعبين البريطانيين من الانتقال إلى أندية الاتحاد الأوروبي حتى يبلغوا 18 عامًا. جعله هذا الوضع الأوروبي هدفًا رئيسيًا لقسم التوظيف في برشلونة، الذي رأى أنه قادر على التكيف مع صرامة كرة القدم الإسبانية في وقت أقرب بكثير من أقرانه.
- AFP
الطريق نحو هوية برشلونة
تافاريس هو أحدث لاعب في سلسلة صغيرة من المواهب الإنجليزية التي اختبرت نفسها في برشلونة، حيث سار على خطى ماركوس ماكغوان ولوي باري. في حين عاد باري في النهاية إلى إنجلترا مع أستون فيلا بعد عام في إسبانيا، يأمل مسؤولو برشلونة أن يؤدي استعداد تافاريس البدني إلى اتباع مسار مختلف. الخطة الأولية ستشهد انضمامه إلى فريق جوفينيل أ تحت قيادة بول بلاناس، بهدف الترقية السريعة إلى الفريق الاحتياطي، برشلونة أتلتيك.
خاض تافاريس آخر مباراة له مع فريق الشباب في نورويتش ضد تشيلسي في 31 يناير، ويبدأ الآن التحدي النهائي المتمثل في إثبات قدرته على إتقان المتطلبات الفنية لـ DNA برشلونة الشهير.
إعلان