برشلونة يتعرف على السعر المذهل الذي يطلبه أتلتيكو مدريد لبيع جوليان ألفاريز
أتلتي يطالب برسوم قياسية
تلقى برشلونة رفضًا قاطعًا في شكل تقييم بقيمة 200 مليون يورو (167 مليون جنيه إسترليني) لألفاريز، وفقًا لـ Cadena Ser. بعد إجراء استفسارات داخلية حول توفر الفائز بكأس العالم، تم إبلاغ البلوغرانا أن أي صفقة ستتطلب ثاني أعلى رسوم انتقال تم دفعها على الإطلاق، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بقيمة 222 مليون يورو.
ترى الإدارة الكاتالونية أن ألفاريز هو الخيار التكتيكي المثالي لقيادة خط الهجوم خلال العقد المقبل. جعلته طاقته العالية في الضغط وتعدد مهاراته الفنية أولوية لا جدال فيها للمدير الرياضي ديكو وإدارته. ومع ذلك، لا ينوي أتلتيكو التخلي عن لاعبه البارز بهذه السرعة.
وتزداد الحالة تعقيدًا بسبب الوضع السياسي في كامب نو. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تم تعليق الاستثمارات الرياضية الكبرى حاليًا. في حين تشير بعض التقارير الواردة من الأرجنتين إلى وجود تفاهم مبدئي مع اللاعب، يجب على جوان لابورتا أولاً ضمان إعادة انتخابه وإعادة النادي إلى قاعدة الإنفاق 1:1 في الدوري الإسباني قبل أن يتم النظر في أي عرض.
العقبات المالية والمصالح المتضاربة
على الرغم من اهتمام برشلونة الشديد، أعلن رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو علنًا استبعاد إمكانية بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات في يناير. ويصر الروجيبانكوس على الاحتفاظ بنجمهم، ويقال إنهم يعدون عرضًا مغريًا لتمديد عقده من أجل إبعاد المهتمين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافأة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على التزامه، مع زيادة قيمته السوقية.
بينما تراقب نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز - بما في ذلك أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد - "العنكبوت" عن كثب، يُعتقد أن ألفاريز يفضل البقاء في إسبانيا. تشير التقارير إلى أنه إذا غادر ميتروبوليتانو، فإن برشلونة سيكون وجهته المفضلة. ومع ذلك، فإن أتلتيكو يتمتع بموقف قوي مع المهاجم الذي يرتبط بعقد حتى عام 2030.
لسد الفجوة، سيحتاج برشلونة على الأرجح إلى التخلي عن عدة لاعبين بارزين لتحقيق التوازن في ميزانيته. بدون تغيير كبير في وضعه الاقتصادي، يظل دفع مبلغ 200 مليون يورو مهمة مستحيلة في ظل لوائح الحد الأقصى للرواتب الصارمة في الدوري الإسباني. في الوقت الحالي، تظل هذه الخطوة حلمًا للبلوغرانا أكثر من كونها حقيقة رياضية.
سيميوني يدافع عن ألفاريز
"جوليان لاعب متعاقد مع أتلتيكو مدريد وهو سعيد"، قال إنريكي سيريزو لمحطة Win Win المصرية عندما سئل عن صلته بكاتالونيا. "لم يتصل بنا أحد من برشلونة رسميًا بشأن التعاقد معه، وهذا كل ما في الأمر".
كما أعرب دييغو سيميوني عن دعمه الصريح للمهاجم، خاصة بعد تراجع مستواه التهديفي مؤخرًا. "حقًا؟ هل تسألني هذا السؤال بجدية؟" رد سيميوني على الصحفيين الذين شككوا في أداء اللاعب الأرجنتيني. "الحقيقة هي أن جوليان ألفاريز يتحدث عن نفسه، بسبب اسمه، وسلطته، والمسيرة التي بنىها، أليس كذلك؟"
يمتد الإعجاب بألفاريز إلى غرفة ملابس برشلونة، حيث بدأ زملاؤه المحتملون في المستقبل بالفعل في الإشادة بقدراته. "إنه لاعب رائع؛ بالنسبة لي، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم"، كما أشار مؤخرًا رونالد أراوخو، مدافع برشلونة. "يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها".
يؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به من زملائه سبب رغبة النادي الكتالوني الشديدة في ضمه. ومع ذلك، مع استمرار سيميوني في الثقة الكاملة في مواطنه ورفض سيريزو التفاوض، لا يزال الطريق إلى الانتقال مليئًا بالعقبات التي قد يجد حتى لاعب بمستوى ألفاريز صعوبة في تجاوزها.
التحضير للانطلاق
سيسعى ألفاريز إلى إسكات منتقديه وتبرير رسوم انتقاله الفلكية عندما يعود أتلتي إلى الملاعب. يظل التركيز على الفوز بالبطولات تحت قيادة سيميوني، مع اقتراب سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني والمسابقات الأوروبية.
بالنسبة لبرشلونة،
يتحول التركيز إلى إدارة النادي. يجب على النادي مواجهة الانتخابات القادمة وإنهاء عدة صفقات رعاية لتعزيز نفوذه المالي قبل فترة الانتقالات الصيفية.
بينما يستعد برشلونة لمباراة على أرضه ضد ليفانتي يوم الأحد، من المقرر أن يواجه لوس روجيبانكوس إسبانيول في الدوري الإسباني في اليوم السابق. ثم سيخوضون مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج الأسبوع المقبل. في مباراة الذهاب، اكتفى أتلتيكو بالتعادل 3-3، وسجل ألفاريز الهدف الأول.
