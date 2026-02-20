برشلونة يتعرف على السعر المذهل الذي يطلبه أتلتيكو مدريد لبيع جوليان ألفاريز

تلقى برشلونة رفضًا قاطعًا في شكل تقييم بقيمة 200 مليون يورو (167 مليون جنيه إسترليني) لألفاريز، وفقًا لـ Cadena Ser. بعد إجراء استفسارات داخلية حول توفر الفائز بكأس العالم، تم إبلاغ البلوغرانا أن أي صفقة ستتطلب ثاني أعلى رسوم انتقال تم دفعها على الإطلاق، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بقيمة 222 مليون يورو.

ترى الإدارة الكاتالونية أن ألفاريز هو الخيار التكتيكي المثالي لقيادة خط الهجوم خلال العقد المقبل. جعلته طاقته العالية في الضغط وتعدد مهاراته الفنية أولوية لا جدال فيها للمدير الرياضي ديكو وإدارته. ومع ذلك، لا ينوي أتلتيكو التخلي عن لاعبه البارز بهذه السرعة.

وتزداد الحالة تعقيدًا بسبب الوضع السياسي في كامب نو. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تم تعليق الاستثمارات الرياضية الكبرى حاليًا. في حين تشير بعض التقارير الواردة من الأرجنتين إلى وجود تفاهم مبدئي مع اللاعب، يجب على جوان لابورتا أولاً ضمان إعادة انتخابه وإعادة النادي إلى قاعدة الإنفاق 1:1 في الدوري الإسباني قبل أن يتم النظر في أي عرض.