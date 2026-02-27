برشلونة يتخذ قرارًا بشأن ماركوس راشفورد! نادي الدوري الإسباني يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد المعار

تألق راشفورد تحت قيادة هانسي فليك هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة للعملاق الإسباني، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني. ومع ذلك، كان البلوغرانا يفكرون في إمكانية الاحتفاظ بخدمات راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته، التي تنتهي في 30 يونيو.

تشير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الآن إلى أن برشلونة مستعد لتحويل انتقال راشفورد إلى انتقال دائم ومستعد لدفع 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) من أجل الاحتفاظ بخدمات المهاجم. سيتم دفع المبلغ على ثلاث دفعات سنوية بقيمة 10 ملايين يورو، في حين أن الشروط الشخصية لن تكون مشكلة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

لم يحصل برشلونة بعد على الموافقة النهائية على الانتقال، وهناك علامات استفهام حول مدة العقد الذي سيُعرض على راشفورد وما إذا كان راتبه يمكن أن يتوافق مع اللوائح المالية للدوري الإسباني. ومع ذلك، يبدو أن هناك رغبة في إتمام هذه الصفقة، حيث يشعر راشفورد بالسعادة في برشلونة والنادي سعيد بتأثير اللاعب في إسبانيا.