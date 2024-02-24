برشلونة وخيتافي | حتى في المباريات السهلة "يقتلون تشافي".. ورافينيا خطر على "الطفل" المدلل!

انتهى الحلم يا فيليكس؟

حقق برشلونة فوزًا كبيرا برباعية نظيفة على خيتافي مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد، الذي سيواجه إشبيلية غدًا الأحد.

برشلونة تسيد المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، وسجل الرباعية كل من رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز في الدقائق 20 و53 و61 و90+3، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر لولا إهدار العديد من الفرص المحققة.

وبعث برشلونة بهذا الفوز رسالة تحذير إلى المتصدر ريال مدريد، مفادها أن "الليجا لم ينته بعد"، حيث ما زالت تتبقى 12 جولة.