أحمد فرهود

عفوًا لـ"صحفية برشلونة الحسناء"! .. عندما قدّم جول كوندي درسًا في "فن الرد" داخل الملعب وخارجه

كوندي اسم برشلوني خطف الأنظار بقوة في اليومين الماضيين..

يقول الأديب والروائي الروسي فيودور دوستويفسكي إن "الصمت خير من الكلام"؛ حيث تتلخص فكرته، في أن ذلك يُدل على النضج والوعي العميق.

وخلال اليومين الماضيين.. قدّم لنا الفرنسي جول كوندي، نجم العملاق الإسباني برشلونة، درسًا جديدًا في "فن الرد"؛ وذلك دون أن ينطق بأي كلمة، أو يظهر أمام وسائل الإعلام.

رد كوندي جاء بعد الجدل الذي أشعلته هيلينا كونديس، أو كما يلقبها رئيس برشلونة جوان لابورتا بـ"الصحفية الحسناء"؛ وهي إحدى المُقربات من النادي الإسباني العريق.

كونديس كشفت عن أن كوندي، أخبر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، أنه غير مرتاح في اللعب كـ"ظهير أيمن"؛ مع رغبته في العودة إلى مركزه القديم، كـ"قلب دفاع".

وفي برشلونة.. تحوّل كوندي من قلب الدفاع إلى ظهير أيمن؛ وذلك بسبب العجز الذي يُعاني منه النادي الإسباني العريق، في هذا المركز.

والحقيقة أن كوندي يبذل كل ما باستطاعته في هذا المركز؛ رغم أن الواقع يؤكد أن برشلونة يحتاج إلى ظهير أيمن طبيعي، إذا أراد أن يعود إلى سابق عهده.

المُهم.. الصحفية الإسبانية أكدت أن طلب النجم الفرنسي من فليك، بالعودة إلى مركز قلب الدفاع؛ جاء بعد أزمة زميله الأوروجوياني رونالد أراوخو، الأخيرة.

أراوخو دخل في حالة نفسية سيئة للغاية، بعد "طرده" في مباراة برشلونة وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث طلب إجازة مفتوحة من إدارة النادي الإسباني، حتى يستعيد عافيته.

ابتعاد أراوخو عن المباريات؛ جعل برشلونة يُعاني من نقصٍ عددي أيضًا في مركز قلب الدفاع، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح مؤخرًا.

ومن ناحيتنا سوف نستعرض "فن رد" جول كوندي، على خبر هيلينا كونديس سالف الذكر؛ وذلك دون أن ينطق بأي كلمة.. 

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    جول كوندي.. عندما استخدم "مؤشر الكذب" للرد على هيلينا كونديس

    بداية.. قام الفرنسي جول كوندي، نجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بالرد على خبر الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    كوندي اكتفى بإعادة نشر خبر كونديس عبر حسابه؛ مع وضع مؤشر مُتحرك معه، بين "الحقيقة والكذب".

    هذا المؤشر اتجه إلى كلمة "الكذب"؛ في نفي صريح لخبر طلبه العودة للعب في مركز "قلب الدفاع"، بدلًا من الظهير الأيمن.

    ولم تقم كونديس بالرد على تكذيبات النجم الفرنسي، البالغ من العمر 27 سنة؛ والذي يلعب في صفوف برشلونة منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

    أرقام جول كوندي مع نادي برشلونة منذ صيف 2022 وحتى الآن:

    * مباريات: 162.

    * دقائق: 13.573.

    * مساهمات تهديفية: 30.

    * أهداف: 10.

    * تمريرات حاسمة: 20.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ضد فرانكفورت.. عندما ظهر جول كوندي بصورة "الظهير الأيمن العصري"

    يبدو أن الفرنسي جول كوندي، نجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لم يكتفِ بـ"مؤشر الكذب" سالف الذكر؛ والذي رد فيه على خبر الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس، بشأن رغبته في العودة إلى مركز قلب الدفاع.

    كوندي رد على أرضية الملعب أيضًا، خلال مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الثلاثاء "9 ديسمبر 2025"؛ وذلك في أول لقاء يخوضه اللاعب، بعد خبر كونديس سالف الذكر.

    وفاز برشلونة (2-1) ضد آينتراخت فرانكفورت، على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا بإسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقدّم النجم الفرنسي واحدة من أفضل مبارياته، ليس في الموسم الرياضي الحالي فقط؛ بل منذ انضمامه إلى نادي برشلونة، صيف 2022.

    وأظهر كوندي لنا في مواجهة فرانكفورت، أدوار الظهير الأيمن العصري "كما يجب أن يكون"؛ من حيث التحرك على الخط والدخول للعمق، بالإضافة للعرضيات والتسديدات وغيرها.

    وكلل جول كوندي مستواه الرائع ضد الفريق الألماني، في المسابقة الأوروبية العريقة؛ بتسجيله هدفي برشلونة، واللذين قادا العملاق الإسباني لتحقيق 3 نقاط غالية للغاية.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    رأي صريح.. قلب الدفاع والظهير الأيمن في عيون جول كوندي

    ومن حيث توقفنا دعونا نتحدث الآن؛ بخصوص الموقف السابق للنجم الفرنسي جول كوندي، من اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

    وسابقًا.. تم سؤال كوندي بخصوص أي من المركزين يُفضل "قلب الدفاع أم الظهير الأيمن"؛ فرد اللاعب في نقطتين صريحتين، على النحو التالي:

    * أولًا: "من المعروف للجميع أنني لاعب قلب دفاع؛ لذلك هذا هو المركز الذي أشعر بالراحة فيه".

    * ثانيًا: "في كرة القدم الحديثة يجب أن يتكيف اللاعب مع كل الظروف.. أنا تعودت على الظهير الأيمن؛ حيث لا يوجد لديّ أي مشكلة في المشاركة بهذا المركز".

    بمعنى أن كوندي اعترف صراحة بأنه يرتاح أكثر في قلب الدفاع؛ لكن مع تأكيده أيضًا بأنه اعتاد تمامًا على مركز الظهير الأيمن، وأصبح يتطور فيه من أسبوع إلى آخر.

    وبالفعل.. الكثيرون من الممكن أنهم قد نسوا أن كوندي، لاعب قلب دفاع أساسًا؛ وذلك لأنه أصبح يشارك مع ناديه برشلونة ومنتخب بلاده فرنسا، في مركز الظهير الأيمن منذ فترة طويلة.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURTAFP

    كلمة أخيرة.. أسلوب هانز فليك لا يُناسب جول كوندي كـ"قلب دفاع"

    أخيرًا.. دعونا نركز أساسًا على أن مركز الظهير الأيمن، قد يكون هو المُناسب الآن للنجم الفرنسي جول كوندي، مع الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    فليك يعتمد على نقطتين مهمتين جدًا في خططه التكتيكية؛ وهما "مصيدة التسلل" و"بناء اللعب من الخلف"، ما يتطلب الآتي:

    * أولًا: تمتع مدافعي برشلونة بالسرعة؛ التي تمكنهما من العودة لتغطية المساحات.

    * ثانيًا: لعب مدافعي برشلونة بشكلٍ جيد بالقدمين؛ من أجل ضمان بناء الهجمات بشكلٍ صحيح.

    وأساسًا.. كوندي لا يتمتع بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى أنه ليس جيد جدًا في بناء اللعب من الخلف للأمام؛ لذلك فإن مواصفاته قد تناسب الظهير الأيمن في برشلونة، أكثر من قلب الدفاع.

    إلا أنه لكي يكون ظهير أيمن جيد؛ على كوندي أن يواصل نفس الأسلوب الذي ظهر به ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    بمعنى.. على كوندي أن يتعلم متى يقف على الخط ومتى يدخل إلى العمق، مع التفاهم الحركي بينه والجناح الأيمن؛ بالإضافة لتحسين نسبة العرضيات الصحيحة.

    وسننتظر الأيام القادم لنتأكد؛ هل سيبني كوندي على مباراة فرانكفورت، أم يأخُذ خطوة للخلف.

