برشلونة قبل هدية ريال مدريد والمكاسب أكبر من الفوز.. لن تعرف من أين يأتيك الخطر يا أربيلوا!

بالنظر إلى الإحصائيات الفنية لنجوم اللقاء نجد أن مارك بيرنال قدم مباراة للذكرى قبل استبداله في الدقيقة 66 حيث بلغت دقة تمريراته 100% بعدما نفذ 47 تمريرة صحيحة من أصل 47 محاولة دون ارتكاب أي خطأ في التمرير، ليحسر جماهير برشلونة على فترة غيابه وإصابته المحبطة في الموسم الماضي.

كما نجح بيرنال في تنفيذ 34 تمريرة في ساحة الخصم بدقة كاملة وقام بسبع مساهمات دفاعية ناجحة رغم حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 نتيجة تدخل قوي.

أما فرينكي دي يونج فقد كان ضابط الإيقاع الأول بلمسه الكرة 88 مرة وتقديمه 81 تمريرة بدقة وصلت إلى 99% منها 64 تمريرة في مناطق ليفانتي الهجومية كما نجح في إرسال 5 كرات طويلة دقيقة بنسبة نجاح كاملة مما جعله اللاعب الأكثر تأثيرًا في بناء اللعب وتفكيك خطوط المنافس.