"فليك طبيب نفسي أمام بريست وهُناك لاعب لا يقل عن لامين يامال!" .. برشلونة يتخطى الصعاب في ليلة ليفاندوفسكي التاريخية

خطوة جديدة تقرب نادي برشلونة من التأهل المباشر..

"الكبار لا يتأخرون في العودة".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في مواجهة بريست الفرنسي، مساء يوم الثلاثاء.

برشلونة فاز على أرضه ووسط جماهيره، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضد ضيفه بريست، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية من ثلاثية برشلونة، في الدقيقتين العاشرة و93؛ بينما تكفل النجم الإسباني داني أولمو، بإحرز الهدف الآخر في الدقيقة 66.

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وبهذه النتيجة.. رفع العملاق الإسباني رصيده إلى النقطة 12، في المركز الثاني "مؤقتًا" بمرحلة الدوري، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن إنتر الإيطالي "المتصدر"؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباريات ليلة الأربعاء.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريست عند النقطة العاشرة، بعد خسارته الأولى في البطولة القارية، للموسم الرياضي الحالي؛ ليتراجع إلى "المركز العاشر" في جدول الترتيب.

فوز برشلونة على الفريق الفرنسي؛ يأتي بعد مرحلة من الشك، عقب تعثرين محليين أمام ريال سوسييداد وسيلتا فيجو، في الجولتين 13 و14 - على التوالي - من مسابقة الدوري الإسباني.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة على ضيفه بريست، في ليلة الثلاثاء الساخنة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا..