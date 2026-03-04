الـ7 المغضوب عليهم: "ثورة تطهير" منتظرة في برشلونة.. ضحايا العمر، الراتب والإصابات

بين جدران مكاتب نادي برشلونة؛ لا يعلو صوت فوق "عملية التطهير" المنتظرة، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

نعم.. البعض قد يستغرب من مسمى "التطهير"؛ بالرغم من أن برشلونة يسير بشكلٍ رائع منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

إلا أن الواقع يؤكد أن ما يفعله فليك داخل برشلونة، منذ الموسم الرياضي الماضية، أشبه بـ"المعجزة الكروية"؛ حيث يوجد نواقص عديدة في صفوف الفريق الأول، واضحة للجميع.

هذه النواقص في صفوف العملاق الكتالوني؛ ناتجة عن قلة عدد اللاعبين في بعض المراكز، أو انتهاء صلاحية أسماء أخرى.

لذلك.. هُناك مؤشرات قوية على رحيل عدد من الأسماء، عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء كانوا لاعبين أو أفراد في جهاز المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه في السطور القادمة..