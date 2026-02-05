عاشق النظام في برشلونة .. فليك يلجأ لـ"سلاح رونالدو" للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من الاحتراق

أصبحت كرة القدم الحديثة تركز على كل شيء يخص اللعبة، رميات التماس والكرات الثابتة داخل الملعب، وحتى خارجه أيضًا، ليصل الأمر إلى الاستعانة بمدرب للنوم!

برشلونة يعيش فترة مميزة حاليًا مع المدرب الألماني هانز فليك، حيث يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، وحصل على السوبر المحلي، ووصل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر دون الحاجة للملحق، وتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

كل شيء يسير على ما يُرام، عكس غريمه التقليدي ريال مدريد، لذلك يحاول النادي التأكد من إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن سواء على الصعيد المحلي أو القاري.