مستعينًا بسخرية جماهير برشلونة .. محمد الشيخ: كريستيانو رونالدو يخدع النصر .. وبنزيما أفضل منه

"بيولي شاهد على غياب الانضباط الفني والإداري"

أكد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، أن النصر يفتقد إلى الانضباط على المستويين الفني والإداري، رغم تواجد المدرب الإيطالي القوي والمخضرم ستيفانو بيولي.

كما هاجم الشيخ، كريستيانو رونالدو نجم النصر، مؤكدًا أنه لا يقدم الإضافة المطلوبة للفريق، ويكتفي بتسديد ركلات الجزاء التي رفعت من رصيده التهديفي.

واستعان الشيخ بلقب "بينالدو" الذي أطلقته جماهير برشلونة على كريستيانو أثناء فترة تمثيله للغريم ريال مدريد، في إشارة إلى أن أغلبية أهدافه تكون من ركلات الجزاء.

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