يبدو أن لاعب خط الوسط برناردو سيلفا من مانشستر سيتي يطمح للانتقال إلى نادي برشلونة في الصيف المقبل. هذا ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
بسبب كانسيلو .. نجم مانشستر سيتي يعرض خدماته على برشلونة والأخير يرفض!
- Getty Images Sport
سيلفا يتواصل مع برشلونة
من خلال مستشاره جورج مينديش، يقال إن سيلفا قد تواصل بشكل فعال مع برشلونة بشأن رغبته في الانتقال. ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم، وبعد ذلك يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز دون دفع أي تعويض، ويحلم باللعب في برشلونة.
سيلفا يحب برشلونة كثيرًا، ويحب النادي كثيرًا، ولديه علاقات شخصية في العاصمة الكاتالونية، وفقًا لصحيفة Sport. بالإضافة إلى ذلك، عاد صديقه المقرب جواو كانسيلو مؤخرًا إلى برشلونة على سبيل الإعارة من الهلال.
تعرف سيلفا على زميله البرتغالي في أكاديمية بنفيكا لشباب لشبونة، ثم لعب معه لسنوات في مانشستر سيتي، وبالطبع في المنتخب الوطني أيضًا.
هل سيتلاشى حلم برناردو سيلفا بالانضمام إلى برشلونة في النهاية؟
وفقًا لصحيفة Sport، ينتظر سيلفا الآن ردًا من برشلونة. اللاعب المتميز، الذي لا يزال أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي، لديه بالطبع خيارات أخرى، حيث سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. العروض المربحة من السعودية لا تثير اهتمامه كثيرًا، لأنه يريد الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى في أوروبا. يبدو أن يوفنتوس يسعى أيضًا إلى التعاقد مع سيلفا، كما أن عودته إلى نادي بنفيكا الذي نشأ فيه أمر وارد أيضًا.
في السنوات الماضية، ارتبط اسم سيلفا مرارًا ببرشلونة. لكن بسبب المشاكل المالية التي يواجهها النادي الإسباني الكبير، لم يتحقق هذا الأمر أبدًا، وقد يظل الحال كذلك هذه المرة أيضًا. هذا ما كتبه موقع Sport في تقريره.
وفقًا لمصادر قريبة من النادي، لا يشك أحد من المسؤولين في برشلونة في أن سيلفا لا يزال قادرًا على اللعب على أعلى مستوى لعدة سنوات أخرى. ومع ذلك، فإن التعاقد مع اللاعب البرتغالي الدولي لا يتناسب مع السياسة الحالية للنادي البلوجرانا، ولهذا السبب من غير المرجح أن يستجيب النادي لعروض سيلفا في الوقت الحالي.
- Getty Images Sport
لا يرى نادي برشلونة حالياً أي حاجة لانتقال سيلفا
ترى برشلونة أن نفسها في وضع جيد في خط الوسط حالياً وتفضل الاعتماد بشكل أكبر على مواهبها الخاصة مثل مارك كاسادو أو مارك برنال، بالإضافة إلى الثقة في اللاعبين المتميزين من فريقها مثل فيرمين لوبيز وجافي. علاوة على ذلك، وقع لاعبون بارزون في خط الوسط مثل فرينكي دي يونج وبيدري عقوداً جديدة العام الماضي.
فقط رحيل غير متوقع في خط الوسط يمكن أن يجعل برشلونة يغير رأيه بشأن خيار برناردو سيلفا. ولم يتطرق التقرير إلى ما إذا كان الانتقال المرتقب للموهبة الكبيرة درو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان قد يؤدي إلى تغيير في التفكير.
يلعب سيلفا في مانشستر منذ عام 2017، وهو لاعب أساسي في فريق المدرب بيب جوارديولا منذ ذلك الحين. حقق سيلفا خلال مسيرته مع سيتي لقب دوري أبطال أوروبا (2023) وستة ألقاب في الدوري الإنجليزي.
بيرناردو سيلفا يريد الانتقال إلى برشلونة: هؤلاء اللاعبون انتقلوا من مانشستر سيتي إلى برشلونة
السنة اللاعب الانتقال 2021 إريك جارسيا بدون رسوم انتقال 2021 سيرخيو أجويرو بدون رسوم انتقال 2022 فيران توريس 55 مليون يورو 2023 إلكاي جوندوجان بدون رسوم انتقال 2023 جواو كانسيلو إعارة