سخرتم من "برشلونة ميسي" فخرج علينا "ريال مدريد مبابي" .. هكذا انكشفت كذبة "التمرد" أمام بيلباو وانفجرت فقاعة نيكو ويليامز!

"أنا أمرض ولا أموت".. رسالة وجّهها العملاق الإسباني ريال مدريد إلى كل منافسيه، خلال مواجهته مع النادي الباسكي العريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء.

ريال مدريد ضرب مستضيفه بيلباو بـ"ثلاثة أهداف دون رد"، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 19 - المقدمة - من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتم تقديم مباريات الجولة 19، بالنسبة للرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو؛ بسبب مشاركتهم في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبذلك.. يكون فريق العاصمة الإسبانية قد عاد إلى سكة الانتصارات مجددًا - ومن الباب الواسع -؛ في أعقاب 3 تعثرات متتالية بـ"التعادل"، في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، "هدفين" من ثلاثية ريال مدريد في الشباك الباسكية، وذلك في الدقيقتين السابعة و59؛ بينما تكفل مواطنه إدواردو كامافينجا بالآخر، في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة.. رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 36، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

ومن ناحيته.. تجمد فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم عند النقطة 20، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد الكبير على أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء..