برشلونة ينجو من فخ كوبنهاجن رغم "آفة" هانزي فليك .. واحذروا "خدعة ليفاندوفسكي الأفضل"!

"لم يقع برشلونة في الفخ" .. حاول كوبنهاجن نصب سيركًا له مستغلًا "البداية المستهترة" لنجومه، لكن الكبير يعود ويتدارك أخطاءه سريعًا..

نجح برشلونة في خطف بطاقة تأهل مباشر لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعد الفوز الليلة أمام كوبنهاجن برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد كامب نو، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

كوبنهاجن كانت له كلمة البداية بعد مرور أربع دقائق فقط من الشوط الأول، بفضل هدف فيكتور دادسون.

لكن الفريق الكتالوني سار على طريق العودة مع بداية الشوط الثاني بفضل رباعية روبرت ليفاندوفسكي، لامين ياماب، رافينيا "ضربة جزاء" وراشفورد.

تلك الرباعية قادت برشلونة لاحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، ومن ثم التأهل لدور الـ16.

أما كوبنهاجن فودع البطولة، محتلًا المركز الـ31 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح انتصار برشلونة أمام كوبنهاجن، دعونا نستطرد في السطور التالية..