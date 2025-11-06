Hansi FlickGetty
أحمد رفعت

"نجوم برشلونة يعتبرونها خطة انتحارية" .. رود خوليت يُهاجم طريقة هانزي فليك الدفاعية!

طريقة فليك كلفت برشلونة تلقي المزيد من الأهداف

يعيش برشلونة معاناة أكبر مما كان متوقعًا في مواجهة كلوب بروج، حيث أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول متأخرًا في النتيجة أمام خصم يُفترض أنه سهل على الورق، ما جعله في وضع صعب على مستوى الترتيب بعد أن جمع 7 نقاط فقط من أصل 12 ممكنة في منتصف مرحلة المجموعات.

هذه النتائج السلبية، إلى جانب الانتصارات المتتالية لكل من آرسنال وبايرن ميونخ، تجعل من الصعب على برشلونة الحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، إذ إن الفرق الثمانية الأولى فقط ستتأهل مباشرة دون المرور عبر مرحلة الملحق، بينما يتأخر الفريق الكتالوني حاليًا بست نقاط عن بعض منافسيه الرئيسيين.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    هدفان من كلوب بروج يكشفان المعاناة

    الهدفان اللذان سجلهما كلوب بروج لهما قاسم مشترك: كل من تريسولدي وفوربش أنهيا هجمتين مرتدتين استغل فيهما الفريق البلجيكي الدفاع المتقدم لبرشلونة ليضربه في مقتل. 

    وهذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه المشكلة هذا الموسم، ويبدو أن الفريق الكتالوني لم يعد قادرًا على الاستفادة من أحد أسلحته الرئيسية التي استخدمها بنجاح الموسم الماضي.

    • إعلان
  • GOLF-EPGA-NEDAFP

    انتقاد من أسطورة هولندا

    الخطة الدفاعية الخطرة التي يعتمدها المدرب هانزي فليك بدأت تثير انتقادات متزايدة، بعضها صادر من أسماء كبيرة في عالم كرة القدم. 

    وكان آخر المنتقدين الأسطورة الهولندية رود خوليت، الذي قال تصريحًا قويًا: "جميع لاعبي برشلونة يعتقدون أن (الخط الدفاعي المتقدم) خطة انتحارية."

    وتزداد أهمية كلمات خوليت بالنظر إلى ما حدث في الشوط الثاني، إذ بدا أن برشلونة بدأ يستعيد توازنه بعد هدف التعادل الذي سجله لامين يامال والذي منح بعض الهدوء للجماهير، لكن الفريق عاد ووقع في نفس الخطأ للمرة الثالثة، حين استغل فوربس مجددًا الدفاع المتقدم ليسجل الهدف الثالث ويمنح بروج التقدم بنتيجة 3-2.

  • برشلونة يتعادل مع كلوب بروج

    حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) المواجهة المثيرة التي جمعت بين برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء اتسم بالإثارة والتقلبات حتى صافرة النهاية.

    بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب العام، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، لتزداد معركة التأهل إلى الأدوار الإقصائية اشتعالًا في المجموعة.

    بدأ اللقاء بإيقاع سريع من جانب أصحاب الأرض الذين باغتوا برشلونة في الدقيقة السادسة، بعدما مرر كارلوش فوربش كرة طويلة متقنة إلى نيكولو تريسولدي، الذي سددها ببراعة داخل شباك تير شتيغن، معلنًا تقدم كلوب بروج المبكر.

    ولم ينتظر برشلونة طويلًا للرد، حيث أدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة الثامنة إثر تمريرة عرضية رائعة من فيرمين لوبيز، ليعيد الفريق الكتالوني إلى أجواء المباراة بسرعة.

    لكن الفريق البلجيكي عاد ليتقدم مجددًا في الدقيقة 17، حين استغل كارلوش فوربش المساحات خلف دفاع برشلونة، وانفرد بالحارس قبل أن يودع الكرة في الشباك بثقة، وسط حالة من الارتباك في صفوف الدفاع الإسباني.

    في بداية الشوط الثاني، واصل كلوب بروج ضغطه وكاد يوسع الفارق عبر تسديدة قوية من خواكين سيس في الدقيقة 49، إلا أن براعة شتشيسني أنقذت الموقف.

    وبرز الشاب لامين يامال من جديد ليعيد البريق إلى برشلونة في الدقيقة 61، بعدما تلاعب بدفاع المنافس وسجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز، ليعلن عن نفسه نجمًا للمستقبل.

    لكن كارلوش فوربش لم يكتفِ بهدفين، إذ عاد في الدقيقة 64 ليكمل تألقه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة دقيقة من المخضرم هانز فاناكين، ليضع برشلونة مجددًا في موقف صعب.

    وشهدت الدقيقة 71 جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بروج إثر تدخل من أليخاندرو بالدي، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، التي أظهرت عدم وجود مخالفة.

    واستمر الإصرار الكتالوني حتى الدقيقة 77، حين مرر لامين يامال كرة عرضية قوية اصطدمت بمدافع بروج خواكين سيس ودخلت الشباك بالخطأ، ليعود برشلونة بالتعادل للمرة الثالثة.

    وفي الوقت بدل الضائع، عاش جمهور الملعب لحظة من الحماس بعد أن ظن أن روميو فيرمانت منح بروج الفوز القاتل في الدقيقة 90+1، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت مجددًا لتلغي الهدف بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في واحدة من أكثر مباريات الجولة جنونًا.

  • ما القادم لبرشلونة؟

    تعادل فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (3-3) مساء الأربعاء، الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مباراة درامية شهدت ندية كبيرة وتقلبات متلاحقة في الأداء والنتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

    ويأتي هذا التعادل في ظل فترة من التراجع الفني يعيشها برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة، سواء في المسابقات المحلية أو الأوروبية، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، بعدما أثرت الإصابات وتراجع الأداء الجماعي على مستوى الفريق بشكل واضح.

    ورغم إظهار بعض التحسن الهجومي، فإن الأخطاء الدفاعية المتكررة ما زالت تمثل هاجسًا يؤرق الجهاز الفني.

    وبعد انتهاء مهمته الأوروبية، سيحوّل برشلونة أنظاره مجددًا إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث تنتظره مواجهة خارج أرضه أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، في ملعب "بالايدوس" المعروف بأجوائه الصاخبة وصعوبة اللعب فيه، ما يجعل المباراة اختبارًا جديدًا لطموحات الفريق في مطاردة القمة.

    وسيتبع اللقاء فترة توقف دولي قصيرة، يلتحق خلالها عدد من نجوم برشلونة بمنتخباتهم الوطنية، أبرزهم لامين يامال المتوقع انضمامه إلى قائمة منتخب إسبانيا، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    ويأمل برشلونة أن تكون مواجهة كلوب بروج نقطة تحول إيجابية تعيد للفريق توازنه وثقته، قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم تجمع بين ضغط المباريات المحلية والتحديات الأوروبية المقبلة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري البلجيكي
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
رويال أنتويرب crest
رويال أنتويرب
ANT