من جدل برشلونة إلى كأس العرب 2025! .. عندما تختلف قرارات ركلات الجزاء في 3 لقطات مُتشابهة و"المنتخب السعودي استثناء"

في الفترة الأخيرة أصبح الجدل التحكيمي، يأخُذ حيزًا كبيرًا من أحاديث الجماهير والاستوديوهات التحليلية المختلفة؛ بعد نهاية أي مباراة.

سبب هذا الجدل هو أن هُناك بعض اللقطات المُتشابهة تقريبًا؛ لكن القرارات التحكيمية فيها تكون مختلفة، وذلك من فريق إلى آخر.

نعم.. هذا أصبح يحدُث كثيرًا في عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة الأخيرة؛ ولنا في هذا الأسبوع فقط، أكبر مثال على ذلك.

وشاهدنا في الأسبوع الحالي فقط، 3 لقطات متشابهة تقريبًا، مع قرارات تحكيمية مختلفة؛ بداية من مسابقة الدوري الإسباني، وصولًا إلى بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وتستضيف دولة قطر، بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت المسابقة في الأول من ديسمبر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 من نفس الشهر.