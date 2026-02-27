(C)Getty Images
برشلونة قد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن انتقال ماركوس راشفورد مع تطور جديد في مستقبل لاعب مانشستر يونايتد المعار
برشلونة يستعد لمناورات استراتيجية في سوق الانتقالات
على الرغم من الأداء المذهل الذي قدمه راشفورد في كامب نو، إلا أن الوضع المالي الحرج للنادي يعني أن حتى أفضل لاعبيه ليسوا في مأمن من المناورات الاستراتيجية في سوق الانتقالات. وفقًا للمحلل المرموق في الدوري الإسباني غويلم بالاغ، كان برشلونة في الأصل ينظر إلى اتفاقية الإعارة مع خيار الشراء على أنها فرصة منخفضة المخاطر وذات إمكانات ربحية عالية.
بينما أسكت راشفورد منتقديه بأدائه الرائع في إسبانيا، لا تزال هناك احتمالية أن يشتري برشلونة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني)، ليقوم بعد ذلك ببيعه على الفور. ستسمح هذه الاستراتيجية "السريعة" للبلاوغرانا باستغلال القيمة السوقية العالية للاعبين الإنجليز في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يدر عليهم أرباحًا كبيرة.
الكشف عن استراتيجية عالية المخاطر
أثارت تعقيدات الصفقة دهشة مسؤولي مانشستر يونايتد، خاصة وأن برشلونة حاول، حسب ما ورد، خفض سعر الشراء أكثر من ذلك. وهذا يشير إلى أن برشلونة معجب باللاعب، لكن رصيده المصرفي لا يزال يحدد تحركاته في سوق الانتقالات.
وأوضح بالاغوي النهج الحذر الذي اتبعه النادي في البداية وتطور الوضع، قائلاً لمانشستر إيفنينغ نيوز: "كانت صفقة إعارة لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنه، لكنهم اعتقدوا أنهم إذا حقق ما هو متوقع منه، فسيدفعون 30 مليون جنيه إسترليني. كانوا يأملون أن تكون الأوضاع المالية في وضع لا يحتاجون فيه إلى التفاوض بشأن ذلك".
وقد كان العملاق الإسباني يبحث بنشاط في السوق عن مشترين محتملين في حالة قرروا بيعه على الفور. كشف بالاغو أيضًا أن ديكو تحدث إلى أشخاص في أستون فيلا ومانشستر يونايتد، وأنهم فوجئوا بأن الشياطين الحمر سمحوا له بالرحيل وأن السعر كان 30 مليون جنيه إسترليني فقط في سن 27. لذلك وجدوا أن هذه فرصة في السوق. يشير هذا الحوار وراء الكواليس إلى أن النادي الكتالوني كان يبذل قصارى جهده منذ بعض الوقت لإعادة بيعه، مع إبقاء منافسيه المحليين على اطلاع.
القرار النهائي يلوح في الأفق
على الرغم من إغراء الربح السريع، إلا أن أداء راشفورد الفعلي قد جعله قيّماً للغاية بحيث لا يمكن الاستغناء عنه. فقد أصبح عنصراً أساسياً في هجوم برشلونة، ويقال إن اللاعب نفسه قد استقر في بيئته الجديدة. وأشار بالاغ إلى المسارين المتنافسين أمام مجلس الإدارة، قائلاً: "كان هناك احتمالان: إذا أعجبهم وأبلى بلاءً حسناً، فسيشترونه. لكنهم يمكنهم شرائه على أي حال وبيعه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه من الواضح أن له سوقًا كبيرًا هناك. لكن فكرته كانت دائمًا البقاء. لم يقرر النادي حتى وقت قريب ماذا سيفعل".
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن موقف كاتالونيا يتجه نحو الاحتفاظ بالمهاجم، على الرغم من أنهم ما زالوا يأملون في الحصول على صفقة أفضل من مانشستر يونايتد. واختتم بالاغو حديثه بتلخيص الوضع الحالي قائلاً: "الآن يريدون الاحتفاظ به. يريدون خفض مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، لكن مانشستر يونايتد لن يوافق على ذلك. كما أنهم يريدون تقديم راتب أقل لراشفورد في السنوات القليلة المقبلة". مع تمسك مانشستر يونايتد بالسعر وبرشلونة يسعى إلى خفض رواتب لاعبيه، فإن قصة اللاعب الإنجليزي لم تصل بعد إلى فصلها الأخير.
لا يزال الاهتمام بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتفعاً
لم يبدأ تحول راشفورد في إسبانيا، بل خلال فترة مؤقتة مثمرة في فيلا بارك تحت قيادة أوناي إيمري. بعد أن عانى من صعوبة في إيجاد إيقاعه تحت قيادة روبن أموريم في أولد ترافورد، وجد المهاجم حياة جديدة في برمنغهام، حيث لعب دورًا محوريًا في إنجازات فيلا الأوروبية. على الرغم من أن فيلا لم تستخدم خيارها البالغ 40 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، إلا أن الوضع قد تغير. مع إثبات راشفورد الآن أنه قادر على الأداء على أكبر مسرح في الدوري الإسباني، فإن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بسعر مماثل قد تمثل صفقة مربحة للعديد من الأندية الرائدة.
لا يزال الضغط المالي على برشلونة هو الدافع الرئيسي وراء هذه المناقشات المفاجئة. مع استمرار تكاليف تجديد كامب نو التي تثقل كاهل حسابات النادي، فإن كل يورو مهم. يشير الخبراء إلى أن إجمالي قوتهم الشرائية هذا الصيف سيتأثر بشدة بنجاحهم في المسابقات الأوروبية. وبالتالي، فإن فرصة التعاقد مع لاعب من الطراز العالمي مقابل مبلغ زهيد وبيعه مقابل مبلغ كبير إلى إنجلترا هي فرصة لا تقاوم تقريبًا لنادٍ يمر بظروف اقتصادية صعبة.
