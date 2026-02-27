برشلونة قد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن انتقال ماركوس راشفورد مع تطور جديد في مستقبل لاعب مانشستر يونايتد المعار

أثارت تعقيدات الصفقة دهشة مسؤولي مانشستر يونايتد، خاصة وأن برشلونة حاول، حسب ما ورد، خفض سعر الشراء أكثر من ذلك. وهذا يشير إلى أن برشلونة معجب باللاعب، لكن رصيده المصرفي لا يزال يحدد تحركاته في سوق الانتقالات.

وأوضح بالاغوي النهج الحذر الذي اتبعه النادي في البداية وتطور الوضع، قائلاً لمانشستر إيفنينغ نيوز: "كانت صفقة إعارة لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنه، لكنهم اعتقدوا أنهم إذا حقق ما هو متوقع منه، فسيدفعون 30 مليون جنيه إسترليني. كانوا يأملون أن تكون الأوضاع المالية في وضع لا يحتاجون فيه إلى التفاوض بشأن ذلك".

وقد كان العملاق الإسباني يبحث بنشاط في السوق عن مشترين محتملين في حالة قرروا بيعه على الفور. كشف بالاغو أيضًا أن ديكو تحدث إلى أشخاص في أستون فيلا ومانشستر يونايتد، وأنهم فوجئوا بأن الشياطين الحمر سمحوا له بالرحيل وأن السعر كان 30 مليون جنيه إسترليني فقط في سن 27. لذلك وجدوا أن هذه فرصة في السوق. يشير هذا الحوار وراء الكواليس إلى أن النادي الكتالوني كان يبذل قصارى جهده منذ بعض الوقت لإعادة بيعه، مع إبقاء منافسيه المحليين على اطلاع.