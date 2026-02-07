Goal.com
علي رفعت

تجاهلوا الحكم وروضوا الخصم.. برشلونة فليك: الفريق الذي لا ينتظر عدالة أحد!

فوز كبير لبرشلونة وهيمنة مطلقة!

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى ثمانٍ وخمسين نقطة في صدارة المسابقة.

سجل أهداف اللقاء كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة والعشرين، ولامين يامال في الدقيقة الحادية والستين، قبل أن يختتم البديل مارك بيرنال الثلاثية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. 

هذا الانتصار يعزز الفارق في الصدارة ويؤكد الحالة الفنية والبدنية المرتفعة التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي استطاع تحويل الفريق إلى منظومة هجومية لا تعرف التوقف عن صناعة الفرص وهز شباك المنافسين بمعدلات أرقام مرعبة.

  • Barcelona Mallorca GFX Getty

    ثبات الشخصية أمام ضغط البدايات

    شهدت مباراة مايوركا تفاصيل فنية دقيقة كشفت عن النضج الذهني الذي وصل إليه لاعبو برشلونة، حيث لم تكن المباراة في بدايتها سهلة كما توحي النتيجة النهائية. 

    واجه الفريق ضغطاً هجومياً مكثفاً من جانب مايوركا في أول خمس وعشرين دقيقة، حيث هدد يان فيرجيلي المرمى في أكثر من مناسبة. 

    تألق الحارس جوان جارسيا وتصدى لكرات هامة في الدقيقتين الثانية عشرة والثانية والعشرين، مما حال دون تأخر الفريق في النتيجة مبكراً.

    ورغم تعرض لامين يامال لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء في بداية الشوط الثاني لم يحتسبها الحكم، إلا أن الفريق حافظ على هدوئه التام وواصل فرض سيطرته وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

    هذا الثبات في مواجهة الظروف المعاكسة، سواء كانت ضغط الخصم أو القرارات التحكيمية الجدلية، أصبح سمة أساسية للفريق تجعله قادراً على العودة والتحكم في سير اللقاء تحت أي ظرف.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    العنفوان الهجومي ومعدلات التهديد التاريخية

    يعيش برشلونة حالياً حالة من العنفوان في صناعة الفرص تجعل أي دفاع ينهار أمام سيل الهجمات المتواصل، وهو ما تظهره أرقام المباريات الأخيرة بشكل جلي.

    ففي مواجهة مايوركا، سدد الفريق أربعاً وعشرين تسديدة مواصلاً نهجه الهجومي الذي ظهر بوضوح في مواجهة إلتشي، حيث سدد الفريق ثلاثين تسديدة وحقق معدل أهداف متوقعة خرافياً وصل إلى 6.44. 

    هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي انعكاس لمنظومة تكتيكية تجبر الخصوم على التراجع لمناطق جزائهم طوال تسعين دقيقة.

     وفي مباراة كوبنهاجن بدوري الأبطال، سدد الفريق ثمانياً وعشرين تسديدة مع نسبة استحواذ بلغت 76%، مما يؤكد أن الهوية الهجومية للفريق ثابتة باختلاف المسابقات والمنافسين. 

    حتى في المباريات التي تتسم بالتكتل الدفاعي مثل مواجهتي ألباسيتي وأوفييدو، استمر الفريق في الحفاظ على نسبة استحواذ تتخطى 73%، مما يمنحه دائماً القدرة على إيجاد الثغرات وتسجيل الأهداف في أي وقت من المباراة.

  • فبراير.. الفرصة الذهبية لحسم الموسم

    يمثل شهر فبراير فرصة نادرة واستراتيجية لهانز فليك وفريقه لإحكام القبضة على الموسم قبل الدخول في مرحلة الحسم النهائية. 

    يتميز جدول الفريق في هذا الشهر بتوازن مريح نسبياً، حيث يخوض الفريق أربع مباريات هامة تبدأ بمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس. 

    ثم من بعدها تكمن الميزة الكبرى في غياب السفر المرهق، حيث يواجه الفريق جيرونا في ديربي كتالوني محلي لا يتطلب مجهوداً في التنقل، تليها مباراتان في الكامب نو أمام ليفانتي وفياريال. 

    هذا الترتيب يسمح للمدرب فليك بتدوير التشكيلة وإعطاء الفرصة لعناصر مثل روني بردغجي وفيران توريس، مع إراحة النجوم مثل ماركوس راشفورد الذي غادر مباراة اليوم في الدقيقة السابعة والستين لمنحه الاستشفاء اللازم، مع قرب عودة رافينيا في المواجهة المقبلة أيضًا.

    إن استغلال هذه الفترة لتحقيق العلامة الكاملة سيعني دخول شهر مارس والفريق في قمة الارتياح البدني والذهني، مما يعزز فرصه في المنافسة على الثلاثية التاريخية.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    بيت القصيد

    بيت القصيد هو أن برشلونة اليوم لا يلعب لمجرد الفوز، بل يمارس سطوة كروية كاملة تعتمد على العنفوان في توليد الفرص والصلابة الذهنية في تجاوز الأزمات.

    الوصول للنقطة 58 جاء نتيجة منظومة تسدد ثلاثين مرة في المباراة الواحدة وتستحوذ على الكرة بنسبة تتخطى السبعين بالمئة، مما يحول المباريات إلى عرض من طرف واحد في أغلب فتراتها. 

    الفريق بات يمتلك اليقين الكامل بقدرته على التسجيل مهما كانت بداية الخصم قوية أو قرارات التحكيم ضده، وهو ما يجعل من شهر فبراير الحالي، بجدوله المريح ومبارياته المحلية، منصة الإطلاق الحقيقية نحو التتويج بلقب الليجا وحسم المراحل المتقدمة في الكأس، ودوري الأبطال.

