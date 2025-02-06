برشلونة ضد فالنسيا | لا رحمة لا حفظٍ للجميل .. رحبوا معنا بالنسخة المُرعبة للبلوجرانا الألماني!

ليلة تاريخية لفيران توريس في بيته القديم

إذا كان فالنسيا "عزيز قوم" يتعرض للإذلال هذا الموسم في المنافسات المحلية بإسبانيا، فإن برشلونة بنسخته الجديدة تحت قيادة هانسي فليك، لم يرحمه على الإطلاق وضاعف من مصائبه بدون أي شفقة.

برشلونة اليوم، كرر نفس السيناريو القاسي الذي فاز به على فالنسيا قبل أسبوعين (7-1) في لويس كومبانيس الأولمبي بالليجا، لكن بطريقة أكثر قسوة حيث فاز بخماسية نظيفة على الخفافيش في عقر دارهم وطرهم من كأس الملك.

أهداف برشلونة الخمسة اليوم، جاءت عن طريق فيران توريس (هاتريك) في الدقائق 3، 17 و30، فيرمين لوبيز (23) ولامين يامال (59)، بينما لم يستطع أصحاب الأرض زيارة شباك البارسا، في ظل مصيدة التسلل الناجحة للضيوف.

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وبعد تأهله إلى الدور نصف النهائي ينتظر برشلونة الآن بهدوء وثقة، معرفة خصمه المنتظر في المربع الذهبي، حيث تقام مراسم القرعة يوم الأربعاء المقبل، وأمامه 3 احتمالات، جميعها ستتمنى لو تبتعد عن طريق البلوجرانا، وهي أتلتيكو مدريد، ريال مدريد وريال سوسيداد.