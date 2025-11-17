FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
Bour Han Amoussa و معتز الجمال

قلب الدفاع أولوية أولى.. برشلونة يحدد "القائمة القصيرة" لأهداف الميركاتو!

قبل أسابيع قليلة من بدء فترة الانتقالات الشتوية، ينشط برشلونة بالفعل في السوق لتعزيز خط دفاعه.

كما يجهز برشلونة بالفعل لسوق انتقالات صيفية يبدو حاسماً لمستقبل دفاعه. النادي الكتالوني، الذي يعاني من الضعف منذ عدة أشهر، يعلم أن الوقت قد حان للتصرف بدقة لاستعادة صلابة تتناسب مع طموحاته.

العديد من الأسماء، سواء كانت شابة أو ذات خبرة، تظهر الآن على قائمة مختصرة طموحة ومتطلبة في آن واحد. خلف ستار هذه الأسماء المرموقة، تختبئ استراتيجية قد تعيد تشكيل الخط الخلفي للبلوجرانا بالكامل.

  FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    دفاع برشلونة يفقد توازنه

    يمر برشلونة بموسم أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، في تناقض حاد مع الموسم السابق. يكافح فريق هانز فليك لإعادة إنتاج الصرامة الدفاعية التي ساهمت في مسيرته الممتازة في 2024-2025.

    بين خط دفاع متقدم للغاية، يُضرب في ظهره غالباً، وأداء فردي أقل إقناعاً - خاصة من جول كوندي وباو كوبارسي - رأى البلوجرانا عيوبهم تنكشف مباراة تلو الأخرى.

    الرحيل غير المعوض لإينيجو مارتينيز إلى المملكة العربية السعودية لم يؤد إلا إلى تفاقم صعوبات برشلونة في إدارة المساحات والمواجهات الثنائية.

    الأرقام توضح تماماً مدى إلحاح الوضع: مع استقبال 15 هدفاً في 12 جولة، يظل دفاع برشلونة واحداً من أكثر الدفاعات اختراقاً بين كبار إسبانيا.

    إذا كان القطاع الهجومي لا يزال يحد من الأضرار بفضل فعاليته الإجمالية، فإن القلق يتزايد في مكاتب النادي الكتالوني. ديكو وفريقه يعلمون أن التعزيز النوعي أصبح الآن ضرورياً لإعادة التوازن للمنظومة بأكملها. في هذا السياق المقلق، يتم وضع استراتيجية انتداب محددة الأهداف للغاية.

  nico schlotterbeck bvbgetty

    أولويات برشلونة في خط الدفاع

    لإعادة بناء قاعدة صلبة، وضع برشلونة انتداب قلب دفاع على نفس مستوى أهمية البحث عن مهاجم رقم 9 مستقبلي. يتصدر القائمة نيكو شلوتربيك، الذي جذبت أداءه في دورتموند إعجاب القادة الكتالونيين، وفقاً لـ "فوت ميركاتو".

    مواصفاته، التي تجمع بين التوقع والقوة والخروج النظيف بالكرة، تتوافق تماماً مع متطلبات النادي. حقيقة أن عقده يقترب تدريجياً من نهايته - في 2027 - تعزز اهتمام برشلونة، الحريص على الاستفادة من نافذة مواتية في الميركاتو القادم.

    استمراراً لهذا التفكير، أدرج برشلونة على قائمته جونسالو إيناسيو، أحد أكثر المدافعين البرتغاليين الواعدين في جيله. تطوره في سبورتنج، المقترن بنضج تكتيكي ملحوظ، يعجب مسؤولي برشلونة بشكل خاص.

    مثل شلوتربيك، هو في وضع عقدي قد يسمح بمقاربة محسوبة. يمثل هذان المساران خيارات ذات أولوية لتثبيت محور دفاع برشلونة على المدى المتوسط.

  Marc-Guehi(C)GettyImages

    بدائل طموحة ولكن يصعب تحقيقها

    توجد أيضاً عدة مسارات "ثانوية"، حتى لو بدت جدواها أكثر تعقيداً. مارك جيهي، الذي ينتهي عقده في يونيو القادم، هو واحد منها. برشلونة يقدر ثبات مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المتطلبات المادية لمدافع كريستال بالاس تشكل عقبة خطيرة. خاصة وأن العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى تلاحقه، مما قد يرفع سعره أكثر.

    من بين الخيارات المذكورة أيضاً دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده هو الآخر، وفقاً لـ "فوت ميركاتو".

    برشلونة يتابع وضعه، مدركاً قيمة اللاعب. ولكن هنا أيضاً، تعد المنافسة بأن تكون شرسة، خاصة بسبب الاهتمام المتقدم من عمالقة أوروبيين آخرين. أخيراً، يراقب النادي عن كثب تايل تاتي، المدافع الشاب لنادي نانت البالغ من العمر 17 عاماً، وهو موهبة حقيقية على المدى الطويل.

    هذا المسار يجسد رؤية أكثر استشرافية للميركاتو، ويشهد على رغبة برشلونة في البناء ليس فقط للحاضر، ولكن أيضاً للمستقبل.

