برشلونة وسيلتا فيجو | من هنا يبدأ طريق الثلاثية.. ولابد من حل في الصيف!

النادي الكتالوني يفوز بسيناريو جنوني.

في مباراة مجنونة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، تمكن برشلونة من تحقيق فوز دراماتيكي على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

على أرضية الملعب، بدأت الأمور بشكل جيد للفريق الكتالوني الذي افتتح التسجيل مبكرًا ليتقدم بهدف نظيف. لكن سرعان ما انقلبت الموازين لصالح سيلتا فيجو الذي رد بقوة وسجل ثلاثة أهداف ليجد برشلونة نفسه متأخرًا بنتيجة 3-1 ومعقدًا موقفه في اللقاء.

وفي الدقائق الخمس والعشرين الأخيرة، شن برشلونة هجومًا ضاريًا وتمكن لاعبوه من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليقلبوا الطاولة على الفريق الضيف ويخطفوا فوزًا ثمينًا ومثيرًا وسط فرحة عارمة لجماهير البلوجرانا.

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ماذا حدث في هذا اللقاء وكيف انتهى بتلك النتيجة؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي: