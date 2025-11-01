Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"علينا الفوز حتى أبقى على الدكة" .. فليك يعلن انتهاء أزمة "سرقة يامال" ويؤكد شعوره ببعض الآلام!

أيام صعبة على برشلونة وجناحه الشاب

تحدث هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من الأزمات الأخيرة التي لاحقت النجم الشاب لامين يامال، مشيرًا إلى وجود محادثات مستمرة معه لمحاولة الاعتناء به.

الجناح الشاب عاش أيامًا صعبة في الفترة الأخيرة، بسبب وقوع العديد من الأحداث السلبية، مما أثر كثيرًا على مستواه، وهو الأمر الذي خرج فليك للحديث عنه في المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني.

  • Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماذا قال فليك قبل مباراة إلتشي؟

    المدرب الألماني قال في المؤتمر الصحفي عن أزمة يامال وحدث السرقة:"انتهى كل شيء، ولا أريد التحدث عن هذا الأمر".

    وعن مركز الجناح الشاب:"أعتقد أن الطريق الأفضل لاستعادة مستواه هو اللعب في مركزه، نعم ربما نحتاج في بعض المباريات إلى تغيير الأمور قليلًا والدفع به في خط الوسط، وذلك بسبب قدرته على اللعب في مراكز مختلفة وخلق الفرص بشكل مستمر، لكن من المهم لعبه في مركزه أيضًا".

    خسارة الكلاسيكو:"لا أريد أن أنظر إلى الوراء، لسنا في الوضع الأفضل، علينا أن نعمل بجد لمواصلة التواجد على مقاعد البدلاء في جميع المباريات".

    مستوى اللاعبين:"من الصعب التفكير فيهم عندما لا يكون بعضهم غير متاحين، في المرانين الأخيرين، لاحظت أن الجميع يحاول تطوير مستواهم، والأمر ينطبق على اللاعبين الشباب أيضًا".

    • إعلان

  • الإصابات والاعتناء بيامال

    مدرب برشلونة قال:"نحن نفعل ذلك بالفعل، نتحدث معه بشكل مستمر، نحن صادقون للغاية معه، وهذه الطريقة الأفضل لإخراج أفضل ما عنده، إنه شاب رائع وصغير، وسنسير معه على نفس الطريق".

    وعن جوان جارسيا وليفاندوفسكي وأولمو:"نسير مع جوان يومًا بعد يوم لمتابعة حالته، يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح ولا نريد الضغط عليه، إنه يتطور بشكل جيد، وأما روبرت وداني فنحن ننظر إلى كيفية تعافيهما لاختيار الموعد المناسب لعودتهما".

    الحالة البدنية ليامال:"هل تحدثنا عن لامين هذا الأسبوع فقط أم كل أسبوع؟ إنه بخير، يعاني من بعض الانزعاج أحينًا ولكنه يتحسن بشكل جيد".

    التعامل مع إصابة بيدري:"لقد تفاجأنا بالأمر عندما عرفنا بمدة غيابه، كان يشعر بانزعاج وتعب بسيط، قام بعدها بإجراء الفحوصات الطبية واكتشفنا حجم الإصابة، إنه يمنحنا الاستقرار والسيطرة على الكرة، ولكن علينا التأقلم من دونه".

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أيام صعبة على يامال

    يامال تعرض لحملة هجوم عنيفة خلال الأيام الماضية، بسبب انخفاض مردوده في الكلاسيكو الذي خسره برشلونة 2/1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وكذلك بسبب تصريحاته التي اتهم بها الميرينجي بـ"السرقة والشكوى".

    حياته الشخصية شهدت حالة من التوتر كذلك، وسط اعتراضات من البعض حول مبالغته في الظهور مع صديقته نيكي نيكول، ولا سيما الأنباء التي انتشرت حول خيانته لها في إجازته الأخيرة بمدينة ميلانو الإيطالية.

    ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد، تقارير أخرى قالت إن يامال تعرض لحالة من الذعر  وقرر بشكل عاجل الانتقال إلى منزل جديد كان يملكه الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا، بعد حادثة "مخيفة" عاشها اللاعب في بيته الحالي.

    وقالت الصحفيتان لورا فا ولورينا فاثكيث، في حلقة من بودكاست "Mamarazzis"، إن يامال، الذي يعيش حاليًا مع ابن عمه "موها"، شعر قبل أيام بأن أحدًا يحاول اقتحام منزله، ما دفعه للاتصال بالشرطة.

    وبعد حضور رجال الأمن، تبين أن الأمر مجرد "إنذار كاذب"، إذ لم يكن الهدف سرقة المنزل، ومع ذلك، شكلت الحادثة خوفًا بداخل نجم برشلونة الشاب، وجعلته يقرر تسريع عملية الانتقال فورًا.

  • ما هو القادم لبرشلونة؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة مما يضع عليه الكثير من الضغوط في ظل أزمة الإصابات وغياب لاعبين محوريين، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الغد، الأحد، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.