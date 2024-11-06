برشلونة لم يجد صعوبة في تحقيق الانتصار بخماسية على ريد ستار

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريد ستار الصربي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

الخماسية سجلها إينييجو مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، رافينيا وفيرمين لوبيز، في الدقائق 13، 43، 53، 55 و76 من عمر المواجهة.

أما ثنائية أصحاب الأرض، فأحرزها سيلاس وفيليسيو ميلسون في الدقيقتين 27 و84 من عمر اللقاء.

تلك المواجهة جعلت برشلونة يرفع رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز السادس، بينما ظل ريد ستار بدون نقاط في المركز الـ35 "قبل الأخير".

ونتحدث خلال السطور التالية عن أبرز النقاط التي تخص تلك المواجهة..