AFP
"هذا يناسبنا تمامًا".. لابورتا يهاجم بيريز وريال مدريد: يعانون من "هوس مرضي ببرشلونة"!
بيريز يثير غضب برشلونة بتصريحاته اللاذعة
وصلت الحرب الكلامية بين القوتين الكرويتين العظميين في إسبانيا إلى درجة الغليان، حيث شن رئيس برشلونة لابورتا هجوماً مضاداً ساخراً ولاذعاً ضد نظيره في سانتياجو برنابيو. بعد أيام فقط من إلقاء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خطاباً نارياً لأعضاء ناديه، وصف فيه "قضية نيجريرا" بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، سخر لابورتا من هذا العدوان، مشخصاً أبطال أوروبا الحاليين بعقدة نفسية شديدة تجاه العملاق الكتالوني.
ويبدو أن العلاقة بين الناديين، التي كانت محددة مؤخراً بتحالف مصلحة حول مشروع دوري السوبر الأوروبي، قد تصدعت تماماً. وعقب خطاب "الأرض المحروقة" لبيريز الذي هاجم فيه برشلونة، والدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) ووسائل الإعلام، واجه لابورتا الصحافة ليقدم تقييمه الطبي الخاص للوضع في العاصمة.
- AFP
"هوس مرضي ببرشلونة"
في حديثه للصحفيين، أشار زعيم "البلوجرانا" إلى أن تركيز ريال مدريد المستمر على المشاكل القانونية لبرشلونة هو عرض لمشكلة نفسية أعمق في "قلب" قاعدتهم الجماهيرية.
وبعيداً عن الشعور بالرهبة من الادعاء الخاص لمدريد في قضية نيجريرا أو إدانات بيريز العلنية، ادعى لابورتا أن الهوس قد تحول الآن إلى شيء مزمن.
وصرح لابورتا: "من قبل كان 'برشلونيتيس'، لكنه الآن 'برشلونيتيس حاد'. أرى أن 'البرشلونيتيس' مستقر في قلب جماهير مدريد".
وعند الضغط عليه حول سبب اعتقاده بأن مدريد تبنت هذا الموقف العدواني مؤخراً، تجاهل لابورتا الحجج القانونية المحددة وأشار بدلاً من ذلك إلى الحالة الذهنية لخصومهم. فأجاب قائلاً: "اسألوهم. ما أراه هو أن لديهم 'برشلونيتيس حاد'، وهذا يناسبنا تماماً".
من وجهة نظر لابورتا، فإن الضجيج القادم من البرنابيو هو في الواقع إشارة إيجابية لناديه. وجادل بأنه إذا كان ريال مدريد يقضي جمعياته العمومية في تشريح تاريخ برشلونة ومعاركه القانونية، فإنهم يهملون بيتهم الداخلي.
وأضاف أن هذا التشتت سيكلف "لوس بلانكوس" غالياً في النهاية على أرض الملعب: "هذا يعني أنهم قلقون بشأننا أكثر مما يجب أن يقلقوا بشأنه فعلاً".
تصدع السوبرليج
ربما كان الجزء الأكثر كشفاً في رد لابورتا هو تفسيره لسبب تغير النبرة بشكل دراماتيكي. لعدة سنوات، كان لابورتا وبيريز حليفين غير متوقعين، متحدين ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ورئيس رابطة الليجا خافيير تيباس في سعيهما لدوري السوبر الأوروبي. لقد وقفا جنباً إلى جنب كآخر متمسكين بالمشروع الانفصالي.
ومع ذلك، ألمح لابورتا إلى أن هذا التحالف قد مات تماماً الآن، وأن العداء المتجدد لمدريد ينبع من قرار برشلونة بالعودة نحو المؤسسة الرسمية.
وأوضح لابورتا، ملمحاً إلى خطط السوبرليج المتعثرة: "إذا تغير الخطاب، فمن المحتمل أنه قبل عام كانت هناك مصادفات معينة في بعض المشاريع، والآن، برؤية أن هذا المشروع لم يؤت ثماره، ولم ينسجم".
وأكد أن برشلونة يسعى الآن بنشاط لإصلاح علاقته مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، تاركاً ريال مدريد معزولاً في تمرده. وصرح قائلاً: "لدينا موقف واضح للتوصل إلى اتفاق مع اليويفا وأعتقد أن هذا هو الأفضل لنادينا". يبدو أن هذا الاختلاف الاستراتيجي قد أزال "الكمامة الدبلوماسية" التي كانت تمنع بيريز سابقاً من إطلاق العنان لغضبه الكامل بشأن فضيحة نيجريرا.
- Getty Images Sport
"الحقيقة يجب أن تُعرف"
تأتي تعليقات لابورتا كرد مباشر على تأكيد بيريز بأن "الحقيقة يجب أن تُعرف" فيما يتعلق بالمدفوعات التي قدمها برشلونة لمسؤول التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا. وكان بيريز قد أخبر أعضاء مدريد بأنه "من الجنون" عدم وجود عواقب رياضية لقيام البارسا بدفع أكثر من 7 ملايين يورو لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام على مدار 18 عاماً.
وفي حين دعم مدرب مدريد تشابي ألونسو رئيسه بالادعاء بأن عدم وجود عقاب "يفاجئ الناس في الخارج"، يظل لابورتا غير متأثر. فهو يرى وابل الانتقادات المستمر من مدريد ليس كسعي للعدالة، بل كتكتيك لزعزعة استقرار فريقه، وهو تكتيك يرحب به.
واختتم لابورتا برسالة تحدٍ: "دعوهم يتحدثون باستمرار عن البارسا من العاصمة، من غريمنا الأزلي. 'البرشلونيتيس الحاد' يناسبنا تماماً".
مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية نيجريرا في أروقة المحاكم الإسبانية، فإن وقف إطلاق النار الدبلوماسي بين خصمي الكلاسيكو قد انتهى بشكل نهائي. ومع مطالبة مدريد بـ "العدالة" وتشخيص البارسا للأمر بـ "الهوس"، فإن المشهد مهيأ لموسم تكون فيه المعارك في قاعات مجلس الإدارة شرسة بقدر تلك التي تدور في أرض الملعب.
إعلان