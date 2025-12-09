Getty/GOAL
بيكيه: راشفورد "المفاجأة الكبرى" بالدوري الإسباني.. لكن مبابي "في مستوى آخر"!
مبابي وراشفورد في حالة ممتازة هذا الموسم
اتسم موسم الدوري الإسباني الحالي بمعركة رائعة بين النجوم الراسخين والوجوه الجديدة التي تتطلع لترك بصمتها. وبينما أصبح كيليان مبابي الآن راسخًا بقوة كواجهة لمدريد بعد انتقاله في عام 2024، فإن وصول راشفورد إلى كتالونيا هذا الصيف أضاف ديناميكية جديدة لسباق اللقب.
انضم الدولي الإنجليزي إلى فريق هانز فليك على سبيل الإعارة لمدة موسم من مانشستر يونايتد في يوليو، متطلعًا لإحياء مسيرة كانت قد تعثرت في أولد ترافورد.
كان تأثيره فوريًا، حيث وفرت سرعته وركضه المباشر لبرشلونة بُعدًا مختلفًا في الهجوم بالإضافة إلى ستة أهداف - اثنان في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا. إنه تحول لفت انتباه بيكيه، الذي يعرف بالضبط ما يلزم للنجاح في كتالونيا.
في مقابلة مع صحيفة "سبورت"، طُلب من قائد برشلونة السابق تحديد اللاعبين الذين أثاروا إعجابه أكثر هذا الموسم. لم يضيع بيكيه أي وقت في تسليط الضوء على تكيف المهاجم الإنجليزي السلس مع كرة القدم الإسبانية.
- AFP
أسطورة برشلونة يشيد بالمهاجم الإنجليزي
عند سؤاله عمن فاجأه أكثر هذا الموسم، اختار بيكيه اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا، قائلاً: "راشفورد. أعتقد أنه حظي ببدية جيدة جدًا، الآن لنرى كيف سيستمر. سجل هدفين في المباراة ضد نيوكاسل، وقد ساهم وساعد كثيرًا منذ البداية".
ومع ذلك، وعلى الرغم من ولائه للبلوجرانا، لم يستطع بيكيه تجاهل الأمر الواضح للعيان. عند مناقشة النخبة المطلقة في الدوري، أقر بأن رقم تسعة في ريال مدريد يجلس وحيدًا على قمة الجبل. ففي النهاية، فاز الفرنسي بجائزة هداف الدوري في موسم ظهوره الأول وتبع ذلك بـ 16 هدفًا مذهلاً في نفس العدد من مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، على الرغم من معاناة مدريد من أجل الاتساق وتخلفه عن برشلونة في الدوري الممتاز. كما سجل رقمًا مذهلاً بلغ تسعة أهداف في خمس مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.
اعترف بيكيه: "مبابي أيضًا، إنه في مستوى آخر وليس فقط في الأهداف، ولكن أيضًا في مظهره، أعتقد أنه أكثر حدة من أي وقت مضى".
كما رفع المدافع السابق قبعته للمنافس أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى مساهمات كتيبتهم الأرجنتينية. وأضاف: "بالنظر إلى الفرق الأخرى، في أتلتيكو لديك جوليانو سيميوني، الذي يبلي بلاءً حسنًا، وجوليان ألفاريز، وهو لاعب يصنع الفارق، أعتقد أنه في الدوري الإسباني لم تكن هناك أي مفاجأة كبيرة وأن كل شيء متوقع تمامًا".
نهضة راشفورد في إسبانيا
تؤكد تعليقات بيكيه ما كان بمثابة بضعة أشهر مجددة للنشاط لراشفورد. كانت هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يمكنه التكيف مع المتطلبات الفنية للدوري الإسباني، لكنه رد على منتقديه بشكل قاطع.
سلط بيكيه الضوء على أدائه المحوري في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق ضد نيوكاسل، حيث سجل هدفين ليحسم الفوز 2-1. كما قدم ست تمريرات حاسمة في المسابقة المحلية وتمريرة أخرى في أوروبا.
بالنسبة للاعب بدا تائهًا في يونايتد تحت قيادة روبن أموريم، وجد راشفورد طاقة حياة جديدة تحت قيادة فليك. كان تنوعه عبر الخط الأمامي حاسمًا لبرشلونة، مما سمح لهم بتدوير لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي دون انخفاض في الجودة.
- Getty Images Sport
مبابي هو المعيار
بينما كان راشفورد مفاجأة سارة، كان مبابي واقعًا حتميًا. الآن، بعد استقراره بالكامل في موسمه الثاني في مدريد، تطور الفرنسي ليصبح القائد المتكامل لهجوم "لوس بلانكوس.
ملاحظة بيكيه بأنه يبدو "أكثر حدة من أي وقت مضى" هي احتمال مخيف للدفاعات في جميع أنحاء أوروبا. يبدو مبابي مصممًا على مطاردة الأرقام القياسية الفردية هذا الموسم.
هيمنته لدرجة أن حتى أشد أيقونات برشلونة ولاءً يضطرون للاعتراف بتفوقه.
بالنسبة لراشفورد، التحدي الآن هو الاستمرارية. كما أشار بيكيه، "لنرى كيف سيستمر". مع التقارير التي تشير إلى أن برشلونة لديه خيار شراء في حدود 30 مليون يورو للصيف المقبل، فإن الإنجليزي يلعب فعليًا من أجل مستقبله على المدى الطويل. النصف الثاني القوي من الموسم قد يختم خروجًا دائمًا من أولد ترافورد.
في غضون ذلك، يواجه مبابي وريال مدريد أسبوعًا حاسمًا بمواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. مع معاناة الفريق من أزمة إصابات دفاعية، سيقع العبء مرة أخرى على نجمهم الفرنسي لتوفير الجودة "الفارقة" التي يعجب بها بيكيه كثيرًا.
إعلان