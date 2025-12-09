بيكيه: راشفورد "المفاجأة الكبرى" بالدوري الإسباني.. لكن مبابي "في مستوى آخر"!

اتسم موسم الدوري الإسباني الحالي بمعركة رائعة بين النجوم الراسخين والوجوه الجديدة التي تتطلع لترك بصمتها. وبينما أصبح كيليان مبابي الآن راسخًا بقوة كواجهة لمدريد بعد انتقاله في عام 2024، فإن وصول راشفورد إلى كتالونيا هذا الصيف أضاف ديناميكية جديدة لسباق اللقب.

انضم الدولي الإنجليزي إلى فريق هانز فليك على سبيل الإعارة لمدة موسم من مانشستر يونايتد في يوليو، متطلعًا لإحياء مسيرة كانت قد تعثرت في أولد ترافورد.

كان تأثيره فوريًا، حيث وفرت سرعته وركضه المباشر لبرشلونة بُعدًا مختلفًا في الهجوم بالإضافة إلى ستة أهداف - اثنان في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا. إنه تحول لفت انتباه بيكيه، الذي يعرف بالضبط ما يلزم للنجاح في كتالونيا.

في مقابلة مع صحيفة "سبورت"، طُلب من قائد برشلونة السابق تحديد اللاعبين الذين أثاروا إعجابه أكثر هذا الموسم. لم يضيع بيكيه أي وقت في تسليط الضوء على تكيف المهاجم الإنجليزي السلس مع كرة القدم الإسبانية.