خطة جماهيرية ممنهجة وروح انتقامية!.. برشلونة يجهز أسلحته الفتاكة لـ"ريمونتادا الدوري والكأس"

من الصعب على أي فريق في العالم، أن يُحافظ على نفس المستوى، طوال الموسم الرياضي الواحد؛ فلابد أن تأتي فترةٍ ما، ويتراجع الأداء الفردي والجماعي للاعبين.

العملاق الكتالوني برشلونة يمر بهذه المرحلة الآن؛ إلا أنه لا يزال حيًا في جميع البطولات، حتى ولو تعقدت أموره في بعض منها.

لذلك.. أصبح من الضروري أن يستعيد برشلونة عافيته سريعًا؛ من أجل تعويض ما فاته في فترة تراجع المستوى، خاصة ضد العملاق العاصمي ريال مدريد في الدوري الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد في كأس الملك.

وفقد برشلونة "صدارته" للدوري؛ حيث تجمد عند النقطة 58 بعد الهزيمة الأخيرة أمام جيرونا، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب "المركز الأول".

كما سقط برشلونة (0-4) أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ وذلك قبل لقاء الإياب المرتقب في معقل العملاق الكتالوني "سبوتيفاي كامب نو"، يوم 3 مارس القادم.

وقبل لقاء الإياب ضد أتلتيكو، ومراحل الحسم في الدوري الإسباني وأبطال أوروبا؛ "تتسلح" كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك ببعض الأمور المهمة، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..